Từ hoạt động hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở ở Sơn La đến mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường tại Cao Bằng đang góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa thiên tai, gìn giữ tài nguyên và xây dựng bản làng an toàn ở miền núi.

Chủ động phòng tránh thiên tai để bảo vệ cuộc sống

Tại nhiều địa bàn miền núi, mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Việc phát hiện sớm khu vực nguy hiểm, tổ chức di dời kịp thời và phát huy sự hỗ trợ của cộng đồng là những giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại.

Đầu tháng 9/2026, tại bản Buốc Quang, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, gia đình anh Hạng A Trống đối mặt nguy cơ sạt lở đất sau những đợt mưa lũ kéo dài.

Công an xã Lóng Sập đã phối hợp với chính quyền, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức di chuyển tài sản, hỗ trợ gia đình anh Trống chuyển nhà đến vị trí an toàn.

Trước đó, ngày 22/8/2026, mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước cũng gây sạt lở tại một số khu vực thuộc xã Mường La, tỉnh Sơn La. Tại bản Ít, một hộ gia đình bị ảnh hưởng, có nguy cơ mất an toàn và phải di chuyển khẩn cấp.

Chủ động phòng tránh thiên tai không chỉ giúp giảm thiệt hại mà còn bảo vệ sự bình yên của mỗi bản làng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mường La đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phối hợp, trong đó có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản, nhà ở đến nơi an toàn.

Hai câu chuyện cho thấy, việc phòng tránh thiên tai đạt hiệu quả khi có sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chuyên trách và sự chủ động của người dân.

Đối với những gia đình ở gần sườn núi, taluy dốc, khe suối hoặc khu vực từng xuất hiện sạt lở, việc theo dõi cảnh báo cần được duy trì thường xuyên, nhất là trong mùa mưa.

Khi phát hiện vết nứt mới trên nền đất, hiện tượng sụt lún, đất đá rơi bất thường hoặc nước suối chuyển đục, dâng nhanh, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền và lực lượng chức năng. Khi có yêu cầu sơ tán, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, không ở lại khu vực nguy hiểm để cố giữ tài sản.

Bà con cũng cần tránh đi qua ngầm tràn, suối khi nước chảy xiết; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.

Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thông tin cần được truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ và tập quán của cộng đồng, phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín và lực lượng tại chỗ.

Giữ rừng, nguồn nước từ những việc làm hằng ngày

Bên cạnh ứng phó với thiên tai, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ lâu dài, liên quan trực tiếp đến sinh kế, sức khỏe và điều kiện sống của đồng bào miền núi.

Ngày 5/11/2026, tại xóm Quảng Hưng 2, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng, Hội Nông dân địa phương tổ chức ra mắt mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”, thu hút 140 thành viên tham gia.

Mô hình hướng đến vận động hội viên và người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng quy định; giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; bảo vệ nguồn nước, chăm sóc cây xanh và quản lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp.

Với người dân miền núi, bảo vệ rừng là giữ gìn nơi điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất và duy trì môi trường sinh thái. Bảo vệ suối, khe nước cũng là giữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Vì thế, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng, không chặt phá, lấn chiếm rừng trái phép; thực hiện các quy định về sử dụng lửa khi đốt nương, xử lý thực bì và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi phát hiện dấu hiệu cháy, cần báo ngay cho lực lượng chức năng, không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, không xả rác xuống sông, suối, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, sử dụng nguồn nước tiết kiệm cũng là những hành động thiết thực.

Để các hoạt động này được duy trì, tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản và người có uy tín cần tiếp tục vận động người dân bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Các mô hình cộng đồng cần có quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm và duy trì kiểm tra, đánh giá thay vì chỉ dừng ở hoạt động ra mắt.

Chính quyền địa phương cũng cần thường xuyên rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét; củng cố hệ thống cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng sơ tán và xây dựng phương án bố trí dân cư an toàn đối với những hộ phải di dời lâu dài.

Mỗi cánh rừng được gìn giữ, mỗi nguồn nước được bảo vệ và mỗi gia đình biết chủ động trước thiên tai đều góp phần tạo nên bản làng an toàn. Khi ý thức trách nhiệm trở thành hành động chung, đồng bào miền núi sẽ có thêm sức mạnh để thích ứng biến đổi khí hậu, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.