Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 3 sản phẩm là dầu gội, dầu xả suôn mượt, gel tắm dưỡng da của Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac (trụ sở tại Hà Nội) - doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Lý do thu hồi là kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín.

Theo đó, Cục đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da vitamin E Carebeau - Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố 135014/20/CBMP-QLD, số lô 561, NSX 08-2024, HSD 08-2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín (phường Thượng Cát, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: SB Interlab Co., Ltd, Thái Lan.

Lý do thu hồi vì sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Các đơn vị tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.