Chị H.T.N (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường An Lạc, TPHCM) đã phải đi điều trị nấm tai kéo dài lây từ quán gội đầu.

Chị Nga thích gội đầu dưỡng sinh 1-2 lần mỗi tuần như cách để thư giãn. Thi thoảng, nhân viên sẽ làm sạch tai bằng các dụng cụ của spa.

Khoảng 4 tháng trước, chị bắt đầu xuất hiện tình trạng ngứa tai, kèm chảy dịch. Dù chị đã đi khám và điều trị, các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi nhanh chóng tái phát. Gần đây, tình trạng nặng hơn với biểu hiện đau ngứa tai nhiều, chảy dịch liên tục, ù tai rõ rệt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc, chị N. lại đến 1 bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) kiểm tra.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện da ống tai ngoài của chị Nga phủ nhiều mảng nấm trắng. Bác sĩ tiến hành làm sạch nấm, kê đơn thuốc điều trị phù hợp và yêu cầu chị ngưng hoàn toàn việc gội đầu dưỡng sinh cũng như lấy ráy tai tại spa để theo dõi.

Nguy cơ nhiễm nấm tai từ gội đầu thư giãn. Ảnh: Freepik.

Tương tự, anh B.V.H (28 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ) đi khám vì ngứa tai, chảy dịch và ù tai kéo dài hơn hai tháng. Trước đó, anh thường gội đầu dưỡng sinh mỗi tuần một lần và trải nghiệm dịch vụ lấy ráy tai thư giãn. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy ngứa nhẹ và nghĩ do ráy tai nhiều nên chủ quan.

Tuy nhiên, sau mỗi lần gội đầu, cảm giác khó chịu tăng dần. Nội soi tai cho thấy ống tai ngoài phù nề, nấm bám dọc thành ống tai.

Bệnh nhân được làm sạch nấm và điều trị bằng thuốc kháng nấm đặc hiệu, đồng thời ngưng các dịch vụ chăm sóc tai.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - chuyên khoa Tai Mũi Họng khám trực tiếp cho hai bệnh nhân cho biết, nguyên nhân dẫn tới bệnh do thói quen gội đầu dưỡng sinh, lấy ráy tai thư giãn trong thời gian dài.

Bác sĩ Nguyên giải thích, ống tai ngoài là một khoang hẹp với cơ chế tự bảo vệ rất quan trọng. Lớp ráy tai giúp duy trì môi trường axit nhẹ, là hàng rào kháng khuẩn và nấm. Khi nước, dầu gội hoặc tinh dầu chảy vào tai và không được làm khô đúng cách, lớp bảo vệ này bị rửa trôi, khiến độ ẩm trong ống tai tăng cao điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển.

Bên cạnh đó, các động tác massage, day ấn vùng tai trong quá trình gội dưỡng sinh có thể gây trầy xước, sang chấn da ống tai, đặc biệt ở người có cơ địa da nhạy cảm. Những tổn thương nhỏ này tạo “cửa ngõ” cho nấm xâm nhập. Ngoài ra, dụng cụ lấy ráy tai, khăn lau hay gối kê đầu nếu không được vệ sinh, khử khuẩn đúng cách còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo.

Một vấn đề khác là nấm tai dễ bị nhầm với viêm tai ngoài do có các triệu chứng tương tự như ngứa, chảy dịch, ù tai. Nhiều người tự ý dùng thuốc nhỏ tai chứa kháng sinh hoặc corticoid.

Tuy nhiên, corticoid chỉ giúp giảm viêm tạm thời, đồng thời làm suy yếu miễn dịch tại chỗ, khiến nấm phát triển mạnh hơn, bệnh kéo dài và tái phát nhiều lần, thậm chí ảnh hưởng đến thính lực.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, gội đầu dưỡng sinh không hẳn có hại nhưng cần thận trọng, đặc biệt với người có tiền sử viêm tai, nấm tai hoặc cơ địa da nhạy cảm. Khi đang điều trị bệnh lý tai ngoài, bệnh nhân cần tuyệt đối giữ tai khô, tránh để nước, dầu gội hay tinh dầu lọt vào ống tai.

