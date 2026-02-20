Bánh chưng rán nước lọc Nguyên liệu: - 1 cái bánh chưng hoặc những miếng bánh chưng thừa - Nước lọc - Chảo chống dính Cách làm: - Đổ nước lọc vào chảo (sao cho lượng nước lọc xâm xấp bánh chưng). - Cho từng miếng bánh chưng vào và bật bếp đun với lửa vừa. Khi nước còn lại một nửa thì hạ lửa nhỏ, dùng thìa dằm bánh chưng cho bở đều ra. Dàn mỏng bánh chưng thành 1 lớp mỏng tráng chảo. Ảnh minh họa: Thanh Trà - Khi thấy nước đã cạn gần hết, bánh chưng đã thành 1 lớp kết dính chặt với nhau thì lật mặt bánh. Chiên cho đến khi bánh chưng vàng giòn đều 2 mặt là được. - Cho bánh chưng rán xong ra đĩa, dùng dao hoặc kéo cắt bánh thành từng miếng vừa ăn. Bánh chưng rán bằng nước lọc vàng giòn, bánh mềm trong, giòn ngoài, chấm cùng với tương ớt hoặc tương cà rất ngon. Món bánh chưng rán bằng nước lọc này cũng có thể ăn cùng với kim chi hay dưa chua để cân bằng vị, chống ngán.

Bánh chưng bọc khoai rán Nguyên liệu: - 1 cái bánh chưng - 1 củ khoai lang vàng (200g) - 150ml nước cốt dừa - 50ml nước lọc; 10g bột năng; 20g đường - 50g lạc - Hành lá, gia vị Cách làm: Cho nước cốt dừa, nước lọc, bột năng, đường vào nồi khuấy đều, đặt lên bếp đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp sôi và sền sệt, để tạo thành nước cốt. Hành lá thái nhỏ (khoảng 1/2 bát). Đun 1/3 bát dầu ăn sôi bốc khói rồi đổ vào bát hành để làm mỡ hành. Khoai bào vỏ, thái nhỏ cho vào nồi luộc chín, đổ ra rổ để ráo. - Cho vào khoai 1/2 thìa cafe muối, 1 thìa cafe đường, 1 thìa cafe mỡ hành. - Bạn đeo găng tay nilon bóp cho khoai nát và ngấm đều gia vị. Lạc rang chín, bóc vỏ, giã nhỏ. Bánh chưng thái lát cho vào nồi hấp cách thuỷ cho mềm. Cho bánh đã hấp mềm vào túi nilon. Xả khăn sạch vắt ráo rồi bọc khăn bên ngoài túi bánh, nhồi bánh như nhồi bột bánh mì, nhồi đến khi nếp quyện nhau thành một khối mịn dẻo là được. Chuẩn bị một tấm nilon sạch, dàn nếp lên tấm nilon thành hình chữ nhật. Trét khoai lên trên nếp rồi cuộn lại đem rán ngập dầu. Khi nếp giòn và vàng đều vớt ra đặt lên giấy thấm dầu. Dùng kéo cắt bánh thành khối vuông nhỏ, rưới nước cốt lên mặt bánh rồi đến mỡ hành, sau cùng là lạc rang giã nhỏ. Từng miếng bánh khoai trong dẻo ngoài giòn, bùi vị khoai, bao trùm vị béo của nước cốt dừa, thơm hương lạc rang và nếp rán giòn, lại còn chan thêm mỡ hành rất hấp dẫn.

Pizza bánh chưng Ảnh minh họa: SKĐS Nguyên liệu: - Bánh chưng - Ớt chuông vàng, đỏ (thái sợi) - Hành lá (thái nhỏ) - Cà rốt (luộc sơ) - Đậu Hà Lan (luộc sơ) - Ngô ngọt (luộc sơ) Cách làm: Đầu tiên, bạn cho phần bỏ bánh chưng vào âu cùng 1 quả trứng và hành lá, làm nhuyễn rồi trộn thật đều. Tiếp đến, cho chút dầu ăn vào chảo, láng đều chảo, khi dầu nóng thì cho phần vỏ bánh vào, tiếp tục làm nhuyễn và dàn đều. Để khoảng 2 phút với lửa nhỏ, sau đó cho phần nhân bánh cùng các loại rau củ, phô mai vào. Tiếp theo, bạn khéo léo khoét một lỗ tròn ở giữa và đổ vào khoảng giữa 1 quả trứng gà. Sau đó, đậy nắp vung lại, chiên với lửa nhỏ cho đến khi bánh vàng giòn mặt dưới, phần trên chín đều thì cho ra đĩa, rắc thêm chút hành lá. Như vậy là có món bánh pizza từ bánh chưng thừa thơm ngon, hảo hạng. Nghe có vẻ lạ nhưng pizza bánh chưng lại là món ăn chắc chắn sẽ được lòng rất nhiều bạn nhỏ trong gia đình. Các mẹ đảm tham khảo ngay để các con được đổi món nhé!