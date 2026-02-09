Số liệu vừa được Google công bố nhân ngày Internet An toàn hơn (10/2). Theo đó, tính năng chống gian lận Google Play Protect của Google Play đã phát hiện và chặn đứng làn sóng cài đặt các ứng dụng độc hại nhắm vào người dùng Việt Nam.

Cụ thể, 9,89 triệu lượt tải nguy hại đã bị vô hiệu hóa, giúp bảo vệ dữ liệu cho 2,17 triệu thiết bị Android từ đầu năm 2025 đến nay.

Bên cạnh đó, Google cũng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trong nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, hơn 122 ứng dụng Chính phủ được xác thực trên Google Play, giúp người dân dễ dàng phân biệt dịch vụ hợp pháp với các phần mềm giả mạo chuyên dùng để đánh cắp thông tin cá nhân.

Family Link là công cụ miễn phí giúp cha mẹ quản lý thiết bị và Tài khoản Google của con. Ảnh: Google

Song song với các biện pháp kỹ thuật, Google cũng ra mắt bộ công cụ mới giúp các gia đình xây dựng môi trường số lành mạnh.

Đáng chú ý là tính năng "Giới hạn xem trang Shorts" trên YouTube. Phụ huynh hiện có thể cài đặt thời lượng xem video ngắn hoặc tắt hoàn toàn tính năng này (về mức 0) trong tài khoản của con để tránh xao nhãng.

Ngoài ra, các tài khoản người dùng dưới 18 tuổi sẽ được kích hoạt chế độ an toàn mặc định: Tự động bật Tìm kiếm an toàn (SafeSearch) để lọc nội dung phản cảm; video đăng tải trên YouTube được để chế độ riêng tư, tự động nhắc nhở "nhắc tôi dừng xem", "nhắc tôi khi đến giờ ngủ" và tắt tự động phát.

Google cũng chặn các quảng cáo nhắm mục tiêu và hạn chế các danh mục quảng cáo nhạy cảm đối với tất cả người dùng dưới 18 tuổi theo mặc định.

Ứng dụng quản lý Family Link cũng được cập nhật chế độ "Giờ học", cho phép cha mẹ khóa các ứng dụng giải trí từ xa để con tập trung học tập, phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, lọc nội dung trên trình duyệt Chrome.

Với tính năng Giám sát Thanh thiếu niên qua Trung tâm dành cho gia đình trên YouTube (YouTube Family Center), nền tảng cung cấp trải nghiệm phân tầng theo độ tuổi.

Cụ thể, YouTube Kids cho trẻ từ 0-12 tuổi, bao gồm thư viện video thân thiện với gia đình, không có bình luận công khai hay tin nhắn riêng tư; tài khoản trẻ em cung cấp trải nghiệm có giám sát; tài khoản thanh thiếu niên cho trẻ từ 13-17 tuổi.

Nhận định "an toàn trực tuyến là nỗ lực chung giữa các công ty công nghệ, cơ quan chức năng và gia đình", ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam hy vọng "những công cụ này sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp phụ huynh Việt Nam định hướng hành trình phát triển của con em mình một cách an toàn và hiệu quả".