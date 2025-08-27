Nhờ những tiến bộ mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI), Google Dịch sẽ được cập nhật hai tính năng quan trọng: chế độ phiên dịch trực tiếp theo thời gian thực và công cụ luyện tập ngôn ngữ.

Các tính năng mới này được hỗ trợ bởi mô hình Gemini của Google, giúp cải thiện đáng kể chất lượng phiên dịch, khả năng dịch đa phương thức (multimodal translation) và chuyển văn bản thành giọng nói (text-to-speech - TTS).

Phiên dịch trực tiếp theo thời gian thực

Google Dịch giới thiệu tính năng "Live translate" (Phiên dịch trực tiếp) cho phép người dùng trò chuyện đối thoại hai chiều ngay lập tức.

Tính năng phiên dịch trực tiếp của Google Dịch hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt. Ảnh chụp màn hình.

Để dùng thử, mở ứng dụng Google Dịch trên điện thoại Android hoặc iPhone, chọn Cuộc trò chuyện rồi chọn cặp ngôn ngữ (chẳng hạn Việt – Anh) và bắt đầu nói. Sau đó, ứng dụng sẽ phiên dịch âm thanh và hiển thị phụ đề trên màn hình. Tính năng này hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Lưu ý, cần cập nhật phiên bản mới nhất để sử dụng.

Giao diện mới hoạt động theo luồng hội thoại và có thể chuyển đổi mượt mà giữa hai ngôn ngữ bằng cách "nhận diện thông minh các khoảng dừng, ngữ điệu và giọng nói". Các mô hình nhận diện giọng nói và lời nói tiên tiến đã được huấn luyện để làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường ồn ào như sân bay, quán café.

Tính năng này hiện đang được triển khai trên Google Dịch cho cả Android và iOS. Đây dự kiến trở thành trợ thủ đắc lực khi người dùng đến một đất nước xa lạ mà không thông thạo ngoại ngữ.

Công cụ luyện tập ngôn ngữ cá nhân hóa

Ngoài ra, Google Dịch còn cạnh tranh với ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo khi bổ sung tính năng hỗ trợ học ngôn ngữ mới, tập trung vào việc luyện tập hội thoại. Người dùng có thể chọn trình độ của mình (Sơ cấp, Cơ bản, Trung cấp hoặc Nâng cao) và mục tiêu luyện tập cụ thể, hoặc chọn từ các kịch bản có sẵn như "Giao tiếp hằng ngày" hoặc "Du lịch và phương tiện giao thông".

Ứng dụng sẽ tạo ra các buổi luyện nghe và nói phù hợp với từng cá nhân. Khi chọn một kịch bản, bạn có thể: Luyện nghe bằng cách nghe các đoạn hội thoại và nhấn vào các từ bạn nhận ra để cải thiện khả năng nghe hiểu; Luyện nói thông qua nói theo các câu thoại với các gợi ý khi cần.

Google sẽ theo dõi tiến độ hằng ngày của bạn để giúp bạn xây dựng kỹ năng giao tiếp tự tin hơn.

Tính năng này đang được thử nghiệm trên Google Dịch cho Android và iOS. Ban đầu, nó áp dụng cho người nói tiếng Anh luyện tập tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, cũng như người nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha luyện tập tiếng Anh.

Google cho biết, mỗi tháng mọi người dịch khoảng 1 nghìn tỷ từ qua Google Dịch, Tìm kiếm và các công cụ trực quan như Lens, Circle to Search. Với AI, có thể vượt qua các rào cản ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn.