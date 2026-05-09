Đoạn tin nhắn trao đổi năm 2023 giữa Mira Murati và Sam Altman đã bị phơi bày trong phiên tòa xét xử vụ kiện giữa tỷ phú Elon Musk và OpenAI. Theo Insider, đây là một lời nhắc nhở đắt giá đối với người lao động về rủi ro khi trao đổi thông tin nhạy cảm bằng văn bản.

Cuộc trò chuyện bị rò rỉ kéo dài hai ngày, diễn ra giữa lúc Sam Altman bị phế truất khỏi OpenAI. Các tin nhắn cho thấy ông liên tục yêu cầu một cuộc họp với hội đồng quản trị, trong khi Murati, lúc đó là CEO lâm thời, thẳng thừng từ chối và khẳng định họ không muốn ông quay lại.

Đoạn tin nhắn năm 2023 giữa Mira Murati và Sam Altman được đưa ra làm bằng chứng trước tòa. Ảnh: FilmMagic

Do Murati đang trao đổi trực tiếp với hội đồng quản trị OpenAI vào thời điểm đó, việc chuyển sang gọi điện có thể không khả thi. Tuy nhiên, nhìn chung, sự việc là bài học cho thấy bất kỳ văn bản nào cũng có thể xuất hiện trong các thủ tục pháp lý, hoặc ít nhất là bị công ty giám sát.

Thói quen bảo mật kỹ thuật số

Hầu hết người lao động sẽ không rơi vào tình huống tương tự Altman. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và làm việc hybrid, các hoạt động giao tiếp nơi công sở ngày càng được lưu vết nhiều hơn. Khi các nhóm làm việc trao đổi lượng lớn dữ liệu qua các nền tảng kỹ thuật số, rủi ro rò rỉ thông tin nhạy cảm cũng tăng theo.

Peter Rahbar, luật sư lao động tại New York, Mỹ cho biết ông thường gặp những khách hàng lưu trữ dữ liệu công việc trên điện thoại cá nhân. Ông khuyên mọi người nên trang bị hai điện thoại và tách biệt hoàn toàn dữ liệu công việc trên một thiết bị. Luật sư giải thích, ngay cả khi sử dụng thiết bị cá nhân, nó vẫn có thể trở thành mục tiêu điều tra hợp pháp nếu có chứa thông tin công việc.

"Bất cứ dữ liệu nào có khả năng liên quan đến vụ án đều phải trải qua quá trình thu thập chứng cứ. Thiết bị lưu trữ là gì không quan trọng", ông nói.

Theo Rahbar, chính nội dung sẽ quyết định liệu một thông tin có bị lôi vào tranh chấp pháp lý hay không. Các yêu cầu tố tụng sẽ thu thập mọi bằng chứng liên quan, bất kể nền tảng hay vị trí. Điều này có thể bao gồm tin nhắn Instagram, WhatsApp hay các câu lệnh trên ChatGPT.

Các công cụ ghi chú bằng AI đang ngày càng phổ biến trong các cuộc họp cũng thường tạo ra hồ sơ văn bản và âm thanh. Rủi ro pháp lý không chỉ giới hạn ở giao tiếp kỹ thuật số. Ví dụ, các ghi chép nhật ký cũng có thể được dùng làm bằng chứng, tương tự như trường hợp của Chủ tịch OpenAI Greg Brockman.

Chuyên gia này khuyên mọi người nên xóa các tin nhắn cá nhân ít nhất một hoặc hai lần mỗi năm. Dù vậy, ông lưu ý rằng việc bạn xóa tin nhắn không đồng nghĩa với việc đối phương cũng làm điều tương tự. Do đó, luật sư đề xuất nên trao đổi trực tiếp hoặc gọi điện thoại đối với những vấn đề nhạy cảm.

Rủi ro khi trao đổi bằng tin nhắn

Nhắn tin cho đồng nghiệp thay vì dùng phần mềm nội bộ như Slack hay Teams có thể giảm rủi ro bị công ty giám sát, nhưng không giúp bảo vệ các cuộc trò chuyện đó khỏi sự soi xét của pháp luật.

Trong nhiều trường hợp, mọi người chỉ nhận ra bài học này khi đã quá muộn. Dù hầu hết người lao động không nghĩ mình đang nói điều gì rủi ro, họ chắc chắn sẽ không muốn thiết bị của mình bị tịch thu trong một cuộc điều tra diện rộng.

Carl Tobias, giáo sư luật tại Đại học Richmond, cảnh báo mọi người nên cẩn trọng với những gì mình viết ra, trừ khi họ chấp nhận việc nội dung đó bị công bố hoặc dùng để chống lại chính họ sau này.

"Chúng ta thường chủ quan về cách mình giao tiếp, để rồi một ngày nào đó chính những điều ấy lại quay lại gây họa cho bản thân", Giáo sư Tobias đúc kết.

(Theo Insider)