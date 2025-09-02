Dù Google cho biết vụ rò rỉ này không làm lộ thông tin người dùng cá nhân mà chỉ là thông tin kinh doanh cơ bản, nó vẫn khiến người dùng Gmail thông thường có nguy cơ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo (phishing) và tấn công phi kỹ thuật (social engineering).

Nhóm tin tặc ShinyHunters đặc biệt thành công trong các cuộc tấn công lừa đảo qua điện thoại (vishing), khi chúng giả danh nhân viên IT để lừa người dùng tiết lộ thông tin đăng nhập của họ.

Google cảnh báo nguy cơ tấn công mạng nhằm vào tài khoản Gmail. Ảnh: Shutterstock

Theo phản ánh từ cộng đồng mạng, nhiều người dùng Gmail đã nhận các cuộc gọi giả mạo từ số điện thoại mã vùng 650 (California, Mỹ). Trong các cuộc gọi này, kẻ gian tự xưng là nhân viên Google, cảnh báo tài khoản của nạn nhân bị rò rỉ và yêu cầu họ đặt lại mật khẩu. Nếu làm theo, người dùng sẽ bị chiếm đoạt tài khoản và mất quyền truy cập.

Cách bảo vệ Gmail khỏi các cuộc tấn công lừa đảo

Google khuyến khích người dùng thay đổi mật khẩu và đã gửi email để nhắc nhở họ làm như vậy. Công ty cũng khuyên người dùng nên bật xác thực hai yếu tố (two-factor authentication) bất cứ khi nào có thể.

Bạn cũng nên tận dụng thời gian này để cập nhật tất cả các câu hỏi bảo mật và thông tin khôi phục tài khoản như email và số điện thoại, để đảm bảo có cách chính xác để khôi phục tài khoản khi cần thiết.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện mọi bước có thể để giữ an toàn cho tài khoản Google của mình trước mọi truy cập trái phép. Hãy kiểm tra công cụ Kiểm tra Bảo mật của Google (Google's Security Checkup) để nhận các khuyến nghị về bảo mật tài khoản và tự động xác định mọi lỗ hổng.

Bạn cũng có thể sử dụng Chương trình Bảo vệ Nâng cao (Advanced Protection Program) của Google để thêm một lớp bảo mật bổ sung, giúp chặn tải xuống các tệp độc hại và hạn chế các ứng dụng không phải của Google truy cập dữ liệu Gmail của bạn.

Hiện Google đang theo dõi sát sao hoạt động của nhóm ShinyHunters và cảnh báo người dùng nên cảnh giác trước mọi hình thức lừa đảo liên quan đến Gmail trong thời gian tới.

(Theo Tom’s Guide)