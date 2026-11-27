GS Ngô Bảo Châu đã khởi xướng thành lập mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm xây dựng một cộng đồng toán học gắn kết và có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế.

Chiều 27/12, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức diễn đàn cấp cao kết nối các viện nghiên cứu toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện có sự tham dự của các nhà khoa học quốc tế và lãnh đạo các viện nghiên cứu đến từ 9 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực.

GS Ngô Bảo Châu trao đổi với các nhà khoa học đến từ các viện, đơn vị nghiên cứu Toán học trong khu vực châu Á. Ảnh: Thanh Hùng

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận và ký kết thành lập Mạng lưới các viện nghiên cứu toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mạng lưới hướng tới xây dựng cộng đồng toán học khu vực gắn kết, năng động và có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế trong bối cảnh châu Á đang trở thành một trung tâm mới của toán học thế giới.

Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán dưới sự dẫn dắt của GS Ngô Bảo Châu sẽ tham gia với vai trò đơn vị đồng sáng lập Mạng lưới.

GS Ngô Bảo Châu cho biết châu Á hiện sở hữu cộng đồng các nhà toán học đông đảo, cùng tiềm lực đào tạo và nghiên cứu ngày càng phát triển. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu và hợp tác khoa học giữa các quốc gia còn phân tán, thiếu những cơ chế kết nối thường xuyên và các chương trình hợp tác dài hạn. Do đó, việc hình thành Mạng lưới được kỳ vọng góp phần liên kết các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, tăng cường chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy trao đổi học thuật và xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu toán học có tính kết nối, bền vững.

GS Ngô Bảo Châu chia sẻ tại sự kiện thành lập mạng lưới các Viện nghiên cứu Toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Thanh Hùng

Mạng lưới tập trung vào một số hoạt động trọng tâm: tổ chức sự kiện khoa học thường niên về các bài toán được quan tâm và xu hướng nghiên cứu mới của toán học; triển khai chương trình trao đổi nghiên cứu sau tiến sĩ và hợp tác theo nhóm nhỏ; tổ chức hội nghị chuyên đề, trường hè quốc tế; đào tạo, kết nối và hỗ trợ các nhà toán học trẻ. Bên cạnh đó, mạng lưới đẩy mạnh phổ biến toán học, tổ chức các cuộc thi toán học sinh viên xuyên quốc gia, kết nối nghiên cứu toán học với công nghiệp và tư vấn chính sách phát triển toán học trong khu vực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ngày 28/11 sẽ diễn ra tọa đàm “Toán học và Trí tuệ nhân tạo”, mở rộng nội dung thảo luận sang những vấn đề thời sự, chiến lược đối với sự phát triển của toán học trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ.

Theo GS Ngô Bảo Châu, sáng kiến này không chỉ thúc đẩy cộng đồng toán học châu Á - Thái Bình Dương phát triển mà còn nâng cao vai trò, đóng góp của khu vực trong việc định hình các xu hướng nghiên cứu toán học toàn cầu.

Đại diện các viện, trung tâm quốc tế tham gia mạng lưới viện nghiên cứu toán học và ứng dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Thanh Hùng