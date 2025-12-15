GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học năm 1996 tại Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM), sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích vào năm 2001 tại cùng đơn vị.

Năm 2002, bà sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Y Dược Toyama và nhận bằng tiến sĩ Dược học năm 2005. Trở về nước, bà tiếp tục công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hóa học. Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; từ năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: VNU

Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2024. Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, phụ trách các lĩnh vực hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp - địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Trong nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước, có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Các nghiên cứu về sản phẩm từ ong của bà và cộng sự đã mang về Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017 và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019. Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ xuất sắc. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo khoa học quốc tế.

Trên trường quốc tế, tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil), GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận là Viện sĩ TWAS, trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu uy tín này.