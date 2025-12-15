Ngoại trừ Trường ĐH Bách khoa tuyển sinh theo phương thức riêng biệt, 7 trường thành viên còn lại thuộc Đại học Quốc gia TPHCM được áp dụng nhiều phương thức xét tuyển song song.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM: Tuyển sinh theo cách riêng

Từ năm 2022, Trường ĐH Bách khoa TPHCM chỉ áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp cho đa số thí sinh, bên cạnh hình thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định riêng của trường (chiếm khoảng 1-5% tổng chỉ tiêu). Phương thức xét tuyển tổng hợp chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu, bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, thành tích cá nhân và hoạt động xã hội, văn thể mỹ.

Trong đó, tiêu chí học lực gồm 3 thành phần: Điểm học tập ở bậc THPT (6 học kỳ theo tổ hợp đăng ký xét tuyển), điểm thi tốt nghiệp THPT (các môn trong tổ hợp xét tuyển) và điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Thành phần học lực của thí sinh được tính dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực. Bên cạnh đó, trường xét tiêu chí thành tích cá nhân như đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải khoa học kỹ thuật, trình độ và chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/thành phố và các giải thưởng học thuật khác. Ngoài ra, tiêu chí về hoạt động xã hội, văn hóa - văn nghệ - thể thao cũng được tính.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM có cách tính điểm riêng cho thí sinh dự thi và không dự thi đánh giá năng lực.

7 trường thành viên còn lại: Chủ yếu áp dụng 3 phương thức xét tuyển

Các trường gồm Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Quốc tế chủ yếu áp dụng 3 phương thức xét tuyển.

Phương thức thứ nhất là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, bao gồm thí sinh giỏi, tài năng được hiệu trưởng trường THPT giới thiệu, đáp ứng các tiêu chí cụ thể như học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và có thành tích nổi bật; thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM; thí sinh đạt giải cao tại các kỳ thi uy tín như Olympic Tin học, Đường lên đỉnh Olympia, ICPC, SEA Games, ASIAD…; thí sinh có chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A-Level, IB) với kết quả đạt yêu cầu.

Thí sinh TPHCM dự thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Điểm xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, JLPT… và ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM và Bộ GD-ĐT. Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 1.200.

Phương thức thứ ba là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mỗi trường phân bổ chỉ tiêu riêng cho từng phương thức. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có), trong đó điểm ưu tiên bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30.

Năm 2026, các trường thành viên vẫn tự quyết phương thức xét tuyển

Trước đó, tại hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và đồng bộ với định hướng của Bộ GD-ĐT cũng như xu thế quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cho hay hệ thống này chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực giữ vai trò trụ cột, nhằm giảm số lượng phương thức, hạn chế gây rối cho thí sinh và tạo sự đồng bộ trong đánh giá đầu vào. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến không ít thí sinh hiểu nhầm rằng phải thi Đánh giá năng lực mới được xét tuyển.

Trước phản ứng của dư luận, chiều 14/12, ĐH Quốc gia TPHCM đã lên tiếng, cho biết thực tiễn tại Trường ĐH Bách khoa cho thấy phương thức xét tuyển tổng hợp được triển khai hiệu quả từ năm 2022. Theo đó, nhà trường sử dụng một phương thức xét tuyển chính, kết hợp kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT; thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc Đánh giá năng lực để xét tuyển. Cách làm này giúp giảm phức tạp trong tuyển sinh, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng và nâng cao chất lượng đầu vào.

Trên cơ sở đó, ĐH Quốc gia TPHCM định hướng nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước mở rộng mô hình trong toàn hệ thống, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng trường thành viên. Các trường đang rà soát, hoàn chỉnh phương án tuyển sinh riêng, bao gồm việc xác định trọng số, cách quy đổi và hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm thí sinh, trước khi ĐH Quốc gia TPHCM xem xét, thống nhất và công bố phương án tuyển sinh cuối cùng theo đúng quy định.

Đối với kỳ thi Đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục xác định đây là một công cụ quan trọng và khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường, nhưng không bắt buộc thí sinh phải dự thi để được xét tuyển. Thí sinh vẫn được bảo đảm quyền lợi khi sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế. Các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và tích hợp trong phương án tuyển sinh của từng trường.