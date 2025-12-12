Trường Đại học Công nghệ TPHCM có 10 phó hiệu trưởng

Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), Ban giám hiệu hiện có 11 thành viên, gồm Hiệu trưởng GS.TSKH Hồ Đắc Lộc và 10 phó hiệu trưởng: TS Trần Đình Huy, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, TS Nguyễn Quốc Anh, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS Phan Đình Nguyên, GS.TS Lê Văn Cảnh, TS Bùi Văn Thế Vinh, TS Huỳnh Ngọc Anh, TS Lữ Thiên Trang và TS Lê Đình Lương. HUTECH có 1.328 giảng viên cơ hữu, gồm 16 giáo sư, 47 phó giáo sư, 350 tiến sĩ - tiến sĩ khoa học, 915 thạc sĩ và 150 cử nhân.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông HUTECH, cho hay ban giám hiệu gồm một hiệu trưởng và 10 phó hiệu trưởng là phù hợp với quy mô đào tạo và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của nhà trường. Hiện HUTECH triển khai đào tạo hơn 60 ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành thạc sĩ và 3 chuyên ngành tiến sĩ, với hơn 30.000 sinh viên đang theo học.

GS.TSKS Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM.

Song song đó, trường cũng phát triển mạnh các hoạt động hợp tác doanh nghiệp, liên kết quốc tế, khoa học - công nghệ, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và dịch vụ sinh viên tại nhiều cơ sở.

"Khối lượng công việc lớn cùng mô hình quản trị đa ngành - đa lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo có đủ nguồn lực để phụ trách từng mảng chuyên môn, bảo đảm mọi hoạt động điều hành được triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo HUTECH được thực hiện theo nhu cầu thực tế khi trường mở rộng quy mô, tăng tốc hội nhập, nhằm xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh, phục vụ tốt hơn cho người học và các đối tác", bà Dung nói.

Ban giám hiệu nhiều trường tư khác có 6-8 phó hiệu trưởng

Trường Đại học Văn Lang có 6 thành viên trong ban giám hiệu. Hiệu trưởng là PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, cùng 5 Phó Hiệu trưởng: TS Võ Văn Tuấn, TS Ngô Quang Trung, TS Nguyễn Thị Thu Hà, ThS Bùi Phạm Lan Phương và GS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo.

Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ban giám hiệu có 7 người. Hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Kim Hồng; các phó hiệu trưởng gồm: GS.TS Nguyễn Văn Thanh, PGS.TS Nguyễn Lan Phương, PGS.TS Trần Thị Hồng, TS Nguyễn Tuấn Anh, TS Phan Thị Việt Nam và ThS Nguyễn Hữu Dũng.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) có ban giám hiệu gồm 6 thành viên. Hiệu trưởng là TS Nguyễn Thanh Giang; các phó hiệu trưởng gồm TS Đỗ Hữu Nguyễn Lộc, TS Hồ Viễn Phương, TS Nhan Cẩm Trí, TS Phan Bảo Giang và TS Ngô Minh Hải.

Tại Trường Đại học Văn Hiến, bộ máy lãnh đạo gồm cả ban điều hành và ban giám hiệu với tổng cộng 12 người. Giám đốc điều hành là bà Phạm Thị Minh Nguyệt; các phó giám đốc điều hành gồm bà Trần Thị Phương Thảo (thường trực), bà Phù Thị Thùy Trang, ông Lê Sĩ Hải, ông Vũ Thanh Long, ông Nguyễn Đỗ Tùng, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Diễm Tuyết và bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy. Hiệu trưởng là ông Nguyễn Minh Đức; các phó hiệu trưởng gồm ông Trần Huy Hoàng (thường trực) và bà Nguyễn Thị Thu Trang.

Ở Trường Đại học Hoa Sen, bộ máy lãnh đạo gồm PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt (phụ trách) và các Phó Hiệu trưởng: TS Từ Minh Thiện, ThS Đoàn Ngọc Duy, ThS Trương Hoàng Nhựt, ThS Phạm Doãn Nguyên và ThS Doãn Hải Ninh.

Chia sẻ với VietNamNet, một chuyên gia giáo dục nhìn nhận theo quy định, các trường đại học công lập chỉ được bổ nhiệm tối đa 3 phó hiệu trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường công có quy mô rất lớn nên phải linh hoạt “gom nhóm” nhiệm vụ, phân công lại công việc bên trong để phù hợp với nhu cầu quản lý.

Trong khi đó, nhiều trường đại học tư thục có quy mô lớn tự quyết định nhân sự, bao gồm số lượng phó hiệu trưởng. Mặt khác, ở khối tư thục, việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng thường dựa trên năng lực, kinh nghiệm quản trị, khả năng điều hành của từng nhân sự, đồng thời xét đến quy mô, chiến lược phát triển và thương hiệu của nhà trường.

Theo chuyên gia này, việc có nhiều phó hiệu trưởng trong các trường tư thục mang lại một số lợi thế. Thứ nhất, bộ máy lãnh đạo được phân chia công việc rõ ràng, mỗi phó hiệu trưởng phụ trách một mảng chuyên môn sâu, giúp vận hành trường đại học hiệu quả hơn.

Thứ hai, nhân sự cấp phó nhiều giúp giảm tải cho hiệu trưởng, tăng khả năng kiểm soát các mảng học thuật, quản trị, hợp tác doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng…

Thứ ba, việc quy tụ nhiều chuyên gia có học hàm, học vị cao trong vai trò phó hiệu trưởng cũng góp phần nâng tầm uy tín, thương hiệu học thuật của trường.

“Ở các trường tư thục, việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng tùy thuộc vào năng lực nhân sự cũng như chiến lược phát triển của nhà trường. Điều này tạo ra lợi thế về phân bổ công việc và tăng cường sức mạnh thương hiệu, miễn là bộ máy vận hành hiệu quả và minh bạch”, ông nói.