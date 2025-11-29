Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Kim Hồng giữ chức Hiệu trưởng với nhiệm kỳ một năm.

PGS Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1957, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Địa lý tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I năm 1994 và được phong học hàm phó giáo sư năm 2003. Ông có hơn 40 năm gắn bó với giáo dục đại học, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và quản lý tại các trường sư phạm.

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, ông bắt đầu công tác từ năm 1978 và lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Giảng viên, Phó chủ nhiệm Khoa Địa lý, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng. Từ năm 1999, ông giữ cương vị Phó hiệu trưởng. Ông giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM từ năm 2013-2017. Sau khi kết thúc công tác tại trường, ông tiếp tục tham gia quản lý giáo dục với vai trò Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến từ tháng 1/2020 đến 12/2021.

Ngoài các vị trí quản lý, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng còn là Tổng chủ biên phần Địa lý trong bộ sách giáo khoa Lịch sử – Địa lý (lớp 6-9) và bộ sách giáo khoa Địa lý (lớp 10-12) thuộc Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhận nhiệm vụ hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng cho biết ông nhiều lần tự vấn về con đường phía trước của nhà trường và về vai trò khiêm nhường của chính mình trong hành trình ấy. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo bùng nổ và thị trường lao động toàn cầu thay đổi từng ngày, câu hỏi đặt ra là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ đứng ở đâu và đi về đâu.

“Thật may mắn khi câu trả lời đã nằm ngay trong tuyên bố giá trị – phần cốt lõi tạo nên văn hóa của Nhà trường. Đó là triết lý giáo dục mà chúng ta kiên định theo đuổi: "Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp". Đây không chỉ là một khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi hành động của các thế hệ đi trước và là ngọn đuốc mà chúng tôi tiếp tục gìn giữ khi nhận nhiệm vụ hôm nay”, ông nói.

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng nhấn mạnh ông hiểu rõ rằng để hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao ấy, “một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân”. Tài sản lớn nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, theo ông, không nằm ở cơ sở vật chất mà ở con người: Đội ngũ giảng viên giàu tri thức, tâm huyết và sẵn sàng đồng hành để dẫn dắt sinh viên bước vào đời với hành trang vững vàng.

“Trên cương vị Hiệu trưởng, tôi nguyện làm người bạn đồng hành, người lắng nghe và người phục vụ. Tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi sự sáng tạo được khích lệ, sự cống hiến được ghi nhận xứng đáng và mọi tiếng nói đều được tôn trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một cộng đồng học thuật nhân văn, đoàn kết và tử tế”.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có khởi nguồn từ Trường Kinh tế – Kỹ thuật – Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành (2002), phát triển thành Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (2005), và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (2011).

PGS Nguyễn Mạnh Hùng – qua đời tuần trước – là một trong những người khai sinh, dẫn dắt nhà trường và giữ chức Hiệu trưởng suốt 20 năm. Năm 2020, TS Trần Ái Cầm giữ chức Hiệu trưởng thay PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng. Như vậy, PGS Nguyễn Kim Hồng là hiệu trưởng thế hệ thứ ba của nhà trường.