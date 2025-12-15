Trường ĐH Ngoại thương

Chia sẻ với VietNamNet, bà Phạm Thanh Hà, Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương cho hay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của sinh viên nhà trường là 3 tuần, từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch).

ĐH Kinh tế quốc dân

TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, nhà trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2/2026 (tức 21/12 âm lịch tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

ĐH Bách khoa Hà Nội

Bà Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, theo kế hoạch, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên là từ ngày 9 đến 22/2/2026. “Tuy nhiên, do ngày 8/2 rơi vào đúng Chủ Nhật nên sinh viên sẽ nghỉ luôn từ ngày 8/2”, bà Huyền thông tin.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

TS Đinh Minh Hằng, Trưởng Phòng Hành chính - Đối Ngoại của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 của sinh viên là từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026.

Sinh viên một trường đại học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng.

Trường ĐH Thương mại

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại cho biết, sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ ngày 10/2 (tức ngày 23/12 âm lịch) đến hết ngày 24/2 (tức ngày 8/1 âm lịch).

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại diện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, theo kế hoạch, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 của sinh viên trường là từ ngày 9 đến 22/2/2026.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin, dự kiến lịch nghỉ Tết của sinh viên là từ ngày 9/2 đến hết ngày 24/2.

Trường ĐH Thủy lợi

Ông Trần Khắc Thạc, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Thủy lợi cho biết sinh viên nhà trường sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2.

Trường ĐH Lâm nghiệp

Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán trong 3 tuần, từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

Ông Ngô Quốc Trinh, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải cho hay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên nhà trường là từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026.

VieNamNet sẽ tiếp tục cập nhật...