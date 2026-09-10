Kế hoạch tài trợ hơn 700 triệu đồng, nhưng bị phản ánh là gần 1 tỷ đồng

Thông tin Trường THPT Tam Phú vận động tài trợ gần 1 tỷ đồng đầu năm học 2026-2027 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nội dung xuất phát từ hình ảnh được cho là chụp tại một buổi họp cha mẹ học sinh, thể hiện các nội dung vận động với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, kế hoạch vận động tài trợ năm học 2026-2027 của Trường THPT Tam Phú gồm 3 hạng mục liên quan đến cơ sở vật chất.

Cụ thể, nhà trường dự kiến lắp đặt mái che sân trường với kinh phí 395 triệu đồng; bổ sung thiết bị Wi-Fi nhằm phủ sóng 100% phòng học với kinh phí hơn 186 triệu đồng; lắp đặt cáp dẫn điện 3 pha cho hệ thống điều hòa tại dãy B với kinh phí 120 triệu đồng.

Tổng dự toán của 3 hạng mục này hơn 701 triệu đồng, có thể tiếp nhận bằng tiền hoặc hiện vật. Các nội dung này nằm trong kế hoạch đã được Sở GD-ĐT TPHCM thẩm định, phê duyệt tại Công văn số 8749/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2026 và được trường công khai ngày 26/8.

Hiệu trưởng bác thông tin “kêu gọi gần 1 tỷ đồng”

Ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú đã chính thức làm rõ các nội dung bị cho là “cắt xén, đưa tin sai bản chất” liên quan đến kế hoạch vận động tài trợ năm học 2026-2027.

Trường THPT Tam Phú, TPHCM.

Theo ông Thiên Đăng, thời gian qua, một số trang mạng xã hội đăng hình ảnh và bài viết với tiêu đề “Phụ huynh THPT Tam Phú sốc với các khoản đề nghị tài trợ, số tiền lên tới 1 tỷ đồng”, từ đó khiến dư luận hiểu rằng nhà trường bắt buộc hoặc kêu gọi toàn bộ phụ huynh đóng góp số tiền lớn vào đầu năm học.

“Thông tin trên là sai sự thật, phản ánh sai lệch bản chất sự việc và sai nội dung giáo viên chủ nhiệm triển khai trong phiên họp cha mẹ học sinh đầu năm học”, ông Thiên Đăng nói.

Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú cho biết nhà trường không tự ý đưa ra các khoản thu trái quy định, không có “hạng mục thứ 4” trị giá 200 triệu đồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đặc biệt, trường khẳng định không có chủ trương ép buộc hoặc cào bằng mức đóng góp đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Theo ông Thiên Đăng, toàn bộ hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, tăng cường cơ sở vật chất được nhà trường thực hiện theo quy trình phân cấp quản lý và quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Kế hoạch vận động tài trợ của trường đã được Sở GD-ĐT TPHCM thẩm định, thông qua và phê duyệt tại Công văn số 8749/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2026. Nhà trường sau đó công khai kế hoạch theo Quyết định số 79/QĐ-THPTTP ngày 26/8/2026 trên website của trường, tại mục Công khai, năm học 2026-2027, nội dung xã hội hóa.

Nhà trường nói không áp đặt phụ huynh đóng góp

Về nguyên tắc vận động tài trợ, ông Thiên Đăng cho biết nhà trường quán triệt thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

Nguồn tài trợ có thể đến từ các tổ chức, cá nhân, cựu học sinh và mạnh thường quân có tâm huyết với giáo dục, thay vì tập trung vận động cha mẹ học sinh đang có con theo học tại trường. Nhà trường cũng công khai thư ngỏ “Mời gọi tài trợ giáo dục năm học 2026-2027” để mở rộng đối tượng tham gia.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú, mọi khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật sau khi tiếp nhận sẽ được nghiệm thu, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch về tài chính.

Ông Thiên Đăng đề nghị cha mẹ học sinh, cơ quan báo chí và dư luận tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, đối chiếu với văn bản gốc của nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục.

Liên quan đến những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú cho biết trường đã lập hồ sơ, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến những bài viết và tài khoản mà nhà trường cho rằng đã cắt xén thông tin, lồng ghép số liệu không đúng.

Nhà trường cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật nếu xác định có hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tập thể sư phạm.