Highlights Aryna Sabalenka 1-2 Elena Rybakina

Elena Rybakina từng bước lên đỉnh vinh quang Grand Slam sớm hơn Aryna Sabalenka với chức vô địch Wimbledon 2022. Tuy nhiên, chấn thương và những vấn đề hậu trường đã khiến tay vợt người Kazakhstan sa sút, trong lúc Sabalenka vươn mình mạnh mẽ để trở thành số 1 thế giới và sở hữu tới bốn danh hiệu Grand Slam.

Elena Rybakina đòi nợ thành công Sabalenka để lần đầu đăng quang Australian Open - Ảnh: AO

Cuộc tái ngộ ở chung kết Australian Open 2026 vì thế mang nhiều ý nghĩa. Dù bị đánh giá thấp hơn, Rybakina nhập cuộc đầy tự tin.

Ngay game mở màn, cô bẻ thành công game giao bóng của Sabalenka, tận dụng sự nóng vội của đối thủ để thắng 6-4 trong set đầu, dù Sabalenka có hai cơ hội break không thành công.

Sang set 2, hạt giống số 1 đáp trả mạnh mẽ. Aryna Sabalenka cải thiện khả năng giao bóng, đánh áp đảo và giành chiến thắng 6-4, kéo trận đấu vào set quyết định.

Nụ hôn ngọt ngào của Elena Rybakina lên chiếc cúp bạc danh giá - Ảnh: AO

Ở set 3, Sabalenka sớm dẫn 3-0, nhưng bản lĩnh của Rybakina lên tiếng đúng lúc. Tay vợt Kazakhstan đòi lại break, rồi thắng liền hai game giao bóng của đối thủ để khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Chiến thắng này giúp Rybakina giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp và “đòi nợ” thành công Sabalenka sau thất bại ở chung kết Australian Open 2023.