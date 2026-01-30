Alexander Zverev bước vào trận bán kết Australian Open 2026 với quyết tâm rất cao và điều đó được thể hiện rõ ngay từ set 1. Tay vợt người Đức liên tục kéo Carlos Alcaraz vào những loạt rally bền bỉ, đánh sâu về cuối sân và hạn chế tối đa các tình huống bùng nổ của đối thủ.

Alcaraz vượt qua Zverev trong trận cầu quá hấp dẫn - Ảnh: US Open

Tuy nhiên, sự ổn định gần như tuyệt đối của “tiểu Nadal” đã tạo ra khác biệt. Ở game 9 then chốt, Alcaraz bẻ thành công game cầm giao bóng của Zverev, qua đó khép lại set mở màn với chiến thắng 6-4.

Set 2 chứng kiến thế trận giằng co hơn nữa. Zverev là người tạo ra break-point trước, nhưng bản lĩnh của Alcaraz lên tiếng đúng lúc. Tay vợt người Tây Ban Nha bẻ game ở game 9, kéo set đấu vào loạt tie-break và giành chiến thắng 7-5 sau những pha xử lý lạnh lùng.

Sang set 3, Alcaraz bắt đầu gặp vấn đề thể lực và phải xin chăm sóc y tế. Dù rất nỗ lực kéo set đấu tới tie-break, anh không thể chống lại sức ép từ Zverev và để thua 3-7.

Kịch bản tương tự lặp lại ở set 4, khi hai tay vợt giữ chắc game giao bóng và Zverev tận dụng lợi thế thể lực để thắng tie-break 7-4.

Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất kỷ nguyên mở vào chung kết cả 4 Grand Slam - Ảnh: US Open

Set 5 trở thành màn thử thách khắc nghiệt nhất. Alcaraz sớm mất break, nhưng tinh thần không bỏ cuộc giúp anh lội ngược dòng ngoạn mục. Tận dụng việc Zverev xuống sức, Alcaraz có hai lần bẻ game quyết định, thắng 7-5 sau 5 giờ 27 phút nghẹt thở.

Chiến thắng lịch sử này đưa Alcaraz vào chung kết Australian Open 2026, đồng thời giúp anh trở thành tay vợt trẻ nhất kỷ nguyên mở vào chung kết cả 4 Grand Slam khi mới 22 tuổi 272 ngày, phá kỷ lục cũ của Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Đối thủ của Alcaraz ở chung kết Australian Open sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Novak Djokovic và Jannik Sinner.