Nole vĩ đại

“No-le, No-le, No-le!”. Sân trung tâm Australian Open gầm vang vào lúc 1h giờ sáng 31/1 (giờ địa phương), và một huyền thoại cố kìm nén cảm xúc.

Vài phút trước đó, khi chuẩn bị giao bóng để cố khép lại trận đấu, anh làm dấu thánh và nghiến chặt răng. Một nỗ lực cuối cùng.

Djokovic ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: EFE

Jannik Sinner – vô địch 2 năm gần nhất tại Melbourne và thắng 5 trận liên tiếp trước Novak Djokovic – gục ngã, mọi dự đoán đều bị đảo lộn hoàn toàn.

“Thật siêu thực...”, Djokovic nói. Thực vậy. Tháng 5 tới, anh sẽ tròn 39 tuổi.

Trước quy luật nghiệt ngã của tuổi tác, tay vợt Serbia tạo nên chiến thắng đáng nhớ và phần nào phi lý, nếu xét bối cảnh và hoàn cảnh.

Roger Federer giải nghệ cách 4 bốn năm và Rafael Nadal cũng dừng lại 2 năm trước, cả hai đều đã hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp. Nhưng Djokovic thì vẫn còn cơ thể đủ sức chịu đựng.

Anh nói rằng mình vẫn cảm thấy còn có thể tiếp tục, nếu không thì đã về nhà từ lâu. “Tôi vẫn giữ được đam mê và động lực. Đó là động cơ chính của tôi”. Bất kể kết cục ra sao, Djokovic vẫn tiếp tục và khẳng định sự vĩ đại của mình.

Djokovic kiệt sức sau màn ngược dòng trong 4 giờ 9 phút (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 và 6-4), trước đối thủ trẻ hơn 14 tuổi. “Tôi đã chơi 4 tiếng và nó làm tôi nhớ đến trận chung kết với Nadal ở đây năm 2012, dù trận đó kéo dài gần 6 tiếng (5 giờ 53 phút, dài nhất lịch sử); nhưng về cường độ thi đấu thì nó khiến tôi nghĩ tới”.

Sinner hoàn toàn bị khuất phục. Ảnh: AO

Chỉ có thể là Nole. Việc kiềm tỏa lối chơi điện xẹt của Sinner là điều vô cùng đáng nể, nhất là khi tay vợt Italia tạo ra sự khó chịu trong phần lớn thời gian trận đấu.

Hướng tới Grand Slam 25

Nole khoác lên “bộ đồ” của những đêm lớn và tấn công bằng sự thông minh, bằng lập luận, bằng tất cả những gì anh có. Anh dốc cạn. “Tôi nói rằng sẽ rất khó, nhưng không phải là không thể. Tôi nói rằng mình phải chơi ở một đẳng cấp khác, và tôi đã làm được”, anh cười với những nếp nhăn trên gương mặt.

Hơn 20 năm trước Djokovic bước vào đỉnh cao, để lại dấu ấn đầu tiên ở Australia năm 2008. Từ đó đến nay, 24 Grand Slam mang dấu ấn của anh, 10 trong số đó tại Melbourne.

Anh chưa từng thua trận chung kết nào trên mặt sân này. Nole cảm ơn người hâm mộ: “Vé hôm nay thật sự đáng tiền”.

Một màn trình diễn đáng nể, khi Djokovic liên tục hồi phục và phản đòn, phòng ngự xuất sắc trong 16/18 cơ hội mà đối thủ có để bẻ game giao bóng.

Sinner nhợt nhạt dần theo thời gian khi nhận ra mình không thể khuất phục Djokovic.

Nole luôn buộc đối thủ phải bước vào những phép toán, và lần này anh chiến thắng dù kiếm được ít hơn đối thủ 12 điểm. Sinner rời sân tức tối và mất 1.200 điểm trên bảng xếp hạng.

Djokovic hướng đến Grand Slam thứ 25. Ảnh: AO

Sinner và những trận đấu 5 set là nỗi lo. Lịch sử cho thấy anh chỉ thắng 6 trong 16 trận 5 set từng chơi. Đồng hồ cũng chỉ mặt: anh thua cả 9 trận kéo dài gần 4 giờ. Cụ thể là từ mốc 3 giờ 50 phút trở đi.

“Vâng, đau lắm. Thua như thế này càng đau hơn. Giải đấu này rất quan trọng với tôi”, tay vợt số 2 thế giới thừa nhận.

“Tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Novak tung ra những cú đánh không tưởng. Tôi muốn mạo hiểm ở vài thời điểm và cố làm vài điều khác đi, nhưng không hiệu quả. Đó là tennis. Đôi khi chuyện này xảy ra. Đây là cuộc chơi của hai người”.

Djokovic hạnh phúc, nhưng chưa trọn vẹn. Giữa anh và Grand Slam thứ 25 chỉ còn một trạm. “Điều này nghe như thể tôi đã vô địch rồi, nhưng tôi sẽ chiến đấu với số 1 thế giới. Điều tôi muốn là đánh sòng phẳng với cậu ấy”.

Nole trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng vào chung kết Australian Open. Nhiều người tự hỏi vì sao anh còn tiếp tục, điều đó có ý nghĩa gì. Đơn giản, câu trả lời nằm ở những đêm kỳ diệu như cách anh hạ Sinner.