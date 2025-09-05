Được thi đấu trên sân nhà, Hà Lan nhập cuộc đầy hứng khởi trước Ba Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Ronald Koeman tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm. Reijnders sút bóng dội cột dọc, còn Dumfries liên tục khiến thủ môn Ba Lan phải trổ tài cản phá.

Ba Lan buộc Hà Lan phải chia điểm - Ảnh: Onefootball

Sức ép lớn nhanh chóng mang lại bàn thắng cho đội chủ nhà. Phút 28, từ quả phạt góc của Depay, Dumfries chọn vị trí chuẩn xác để đệm bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0. Trong khi đó, Ba Lan chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng hiệp một khép lại mà không có thêm bàn thắng nào.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Khi tưởng chừng ba điểm đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà, Ba Lan bất ngờ vùng lên ở cuối trận. Phút 78, hậu vệ Matty Cash tung cú sút xa trái phá, làm tung lưới Hà Lan. Ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng vì việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định được thay đổi, giúp Ba Lan gỡ hòa 1-1.

Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận. Với 7 điểm sau 3 trận, Hà Lan tạm dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2026 nhờ hiệu số tốt hơn, trong khi Ba Lan xếp thứ hai với cùng số điểm.

Ghi bàn

Hà Lan: Dumfries 28'

Ba Lan: Cash 80'

Đội hình xuất phát

Hà Lan: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, Reijnders, De Jong, Simons, Depay, Gakpo

Ba Lan: Skorupski, Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior, Slisz, Zieliński, Kamiński, Szymański, Zalewski, Lewandowski