Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm người đang cuốn pháo tự chế thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn. Tiếng nổ dội khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ, khu vực hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Phúc Thọ xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ.