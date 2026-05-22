Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại khu vực hồ nước khu phố Yên Mỹ, phường Hoành Bồ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Diện.

Quá trình nắm tình hình tại địa bàn phường Hoành Bồ, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện ô tô tải BKS 14H-095.40 do Hồ Đức Mạnh (SN 1995, trú phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang thực hiện hành vi đổ một lượng lớn bùn thải xuống khu vực hồ nước ở phường Hoành Bồ.

Khu vực các đối tượng đổ bùn thải tại phường Hoành Bồ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, Hồ Đức Mạnh không xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đổ bùn thải và khai nhận bản thân là lái xe tải cho Công ty TNHH 1TV Đại An 33.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, công ty trên do Trần Đại Diện (SN 1986, trú tại phường Hoành Bồ) làm giám đốc, hoạt động kinh doanh, dịch vụ cước vận chuyển, khai thác đá, quặng sắt, đất sét.

Trước đó, doanh nghiệp này liên danh ký hợp đồng vận chuyển bùn thải phát sinh từ hoạt động khoan cọc nhồi thuộc dự án công viên Đại Dương Hạ Long tại phường Bãi Cháy.

Theo hợp đồng, bùn thải chỉ được vận chuyển, tập kết trong phạm vi nội bộ dự án để chờ xử lý, không được đổ thải ra môi trường.

Tuy nhiên, trong các ngày 7 và 8/4, do khu vực tập kết bùn thải trong dự án đã đạt ngưỡng chứa tối đa, việc đưa phương tiện vào vị trí khu vực này gặp khó khăn, Diện đã chỉ đạo các lái xe của công ty vận chuyển, đổ trái phép gần 180 tấn bùn thải ra môi trường nhằm giảm tải lượng bùn tồn đọng phục vụ quá trình thi công.

