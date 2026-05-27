Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 và trao đổi, thảo luận, các đại biểu đồng tình, thống nhất với những nội dung cơ bản, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai đạt kết quả bước đầu khá toàn diện cả 4 chuyên đề kiểm tra, giám sát. Thành phố có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo quản trị; tổ chức triển khai thực hiện được nhiều việc khó, việc mới, nhiều việc đã được giải quyết căn cơ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đó là kết quả bước đầu, một số vấn đề lớn mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Hà Nội không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ gắn với mục tiêu dài hạn của thành phố.

Nhấn mạnh cả 4 chuyên đề đều là những vấn đề rất mới, khó, chưa có tiền lệ, tác động sâu rộng đến hệ thống chính trị và mô hình phát triển của Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ. Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố cần nhận thức rõ mô hình này không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà là xây dựng một chính quyền gần dân, minh bạch và hiệu quả hơn. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị hiện đại; giảm trung gian hành chính, giảm hội họp hình thức; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp phường, xã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao (11% trở lên), thể hiện vai trò gương mẫu của Thủ đô. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội không thể theo mô hình và quán tính quản trị cũ; phải chỉ rõ những lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, ai chịu trách nhiệm. Tăng trưởng trong quý 1 đạt 7.87%, thấp hơn nhiều so mục tiêu đặt ra cho thấy áp lực trong thời gian tới đối với thành phố rất lớn, cần phải chủ động tính toán.

Thành phố cần khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện 3 trụ cột chiến lược gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô; quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, thành phố tập trung mạnh vào việc cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các dự án tồn đọng; phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu và khu vực kinh tế tư nhân; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn; thực hiện tốt việc bồi thường giải phóng mặt bằng gắn với tuyên truyền tạo động thuận trong dân, tạo sức thuyết phục bằng chính hiệu quả của dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đánh giá lại các nguồn lực phát triển để tăng tính chủ động; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn lớn với lộ trình cụ thể, đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh; phục vụ nhân dân tốt hơn với các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm nhu cầu về nhà ở trong dân và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, bảo đảm thực sự là hình mẫu, là nơi đáng sống.

Về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Hà Nội bước đầu đã hình thành được hệ sinh thái số, thúc đẩy số hóa quản trị và dịch vụ công, tuy nhiên chưa tạo được nhiều sản phẩm có sức lan tỏa lớn. Hà Nội có đầy đủ điều kiện trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, nhưng phải dám thí điểm, chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phải tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TW thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tạo thành động lực chính trong tăng trưởng.

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ. Trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm, hằng quý, Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa bàn Thủ đô nhằm tạo chuyển biến thực chất. Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác kiểm tra, giám sát như chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, năng lực tham mưu, quản trị và chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tinh thần của kiểm tra, giám sát là để phát hiện vấn đề cần tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ và điều quan trọng nhất là phải hành động ngay. Hà Nội khẩn trương rà soát toàn bộ kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch khắc phục; tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị của thành phố về bốn chuyên đề vừa kiểm tra; tiến hành sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương; đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị và chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết cụ thể.

Theo Báo Nhân Dân