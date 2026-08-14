Nhận thông tin còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 9 và 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Tại hiện trường, qua trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 3 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 45m²/sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng 1, nơi kinh doanh thời trang; có người còn mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà.

Cảnh sát PCCC và CNCH lắp ống hút khói. Ảnh: CACC

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương phân công cán bộ, chiến sĩ mang theo thiết bị phá dỡ đa năng, trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... di chuyển lên các tầng nhà, xác định vị trí người bị nạn để kịp thời trấn an, đồng thời đưa các nạn nhân lên khu vực thông thoáng tại tầng tum.

Bên cạnh đó, Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện thoát khói, triển khai 1 mũi tiến sâu vào khu vực xảy ra cháy để ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng phía trên.

Ngay sau đó, các lực lượng tại chỗ gồm Công an phường Đống Đa, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng khẩn trương hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát khỏi nơi mắc kẹt. Ảnh: CACC

Đến 20h36 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và sang các hộ dân lân cận. Cảnh sát đã đưa 4 nạn nhân mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.