Đại diện BHXH TP Hà Nội cho biết, việc chi trả gộp nhằm giúp người hưởng nhận tiền sớm, thuận lợi chi tiêu trong dịp Tết và thời gian nghỉ lễ đầu năm.

Việc chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) được thực hiện từ ngày 3/2, chi trả tiền mặt từ ngày 5/2. Riêng việc chi trả tiền mặt tại các điểm giao dịch sẽ diễn ra từ 12/2-25/2, thời gian chi trả tối thiểu 6 giờ/ngày.

Ảnh minh họa

BHXH TP Hà Nội cho biết đã lập danh sách chi trả gộp cho hơn 607.000 người, với tổng kinh phí trên 4.200 tỷ đồng; trong đó 99,55% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân.

Cùng đợt này, quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đợt 1 được chi trả cho trên 568.000 người, chủ yếu qua thẻ ATM. Đợt 2 sẽ được lập danh sách vào ngày 2/2 đối với các trường hợp duyệt mới.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, các đối tượng được nhận quà Tết gồm: người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026; người lao động đã được BHXH TP Hà Nội ban hành quyết định hưởng hưu trí trước ngày 1/2/2026; người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động từ các địa phương khác hoặc từ BHXH Quân đội nhân dân, BHXH Công an nhân dân chuyển về nhận tại Hà Nội trước thời điểm trên.

Mức quà Tết là 300.000 đồng/người. Kinh phí do UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan BHXH các cấp mở tại ngân hàng thương mại để tổ chức chi trả theo quy định.