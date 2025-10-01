Sau mưa lớn kéo dài nhiều giờ, ngày 30/9, Hà Nội như chìm trong “biển nước”, nhiều trường học biến thành “ốc đảo” do các lối vào đều ngập sâu. Hậu quả là chiều tối và đêm qua 30/9, không ít gia đình lần đầu tiên lâm vào cảnh bố mẹ không thể đón con về, học sinh phải ngủ lại tại trường.

Nhiều người than phiền, chê trách ngành giáo dục, đặc biệt là Sở GD-ĐT Hà Nội đã thiếu chủ động, chậm đưa ra những quyết sách sớm trong việc thông báo cho học sinh nghỉ học sớm.

Chia sẻ với VietNamNet, một chuyên gia giáo dục cho rằng, không chỉ Sở GD-ĐT mà ngành giáo dục Hà Nội có vẻ khá bị động trong diễn biến thiên tai, mưa lớn, ngập sâu diện rộng ngày 30/9. Theo ông, chắc chắn Hà Nội phải có kinh nghiệm từ những lần đón bão hay chịu ảnh hưởng từ bão trước đây, nay không phải lần đầu tiên.

“Ngành giáo dục Hà Nội, tức là cả các trường học, hoàn toàn có thể chủ động hơn. Rất may 2 con tôi học ở 2 trường khác nhau đều được thông báo nghỉ học lúc 6h sáng 30/9. Đây là sự quyết đoán của hiệu trưởng nhà trường, không đợi Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo. Vai trò của lãnh đạo thể hiện ở những lần ra quyết định có tính quyết đoán. Lãnh đạo chọn an toàn không sai, nhưng khi có tình huống ảnh hưởng đến số đông học sinh, giáo viên, phụ huynh, đòi hỏi lãnh đạo Sở GĐ-ĐT Hà Nội phải phản ứng nhanh, chuyển trạng thái thích ứng. Người dân thì quyết định mang tính cá nhân, còn là lãnh đạo mà quyết định chậm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người”, vị này nói.

Chuyên gia giáo dục này cho rằng, thiên tai hay tình huống khẩn cấp hầu như năm nào cũng xảy ra, nhưng hiện nay chưa rõ việc phân cấp, phân quyền ra quyết định trong giáo dục được quy định cụ thể thế nào. Bộ tiêu chuẩn để lãnh đạo phường, xã, phòng văn hóa hay hiệu trưởng đưa ra quyết định đã có chưa? Dù quy định về phân cấp, phân quyền đã tồn tại, song các tiêu chí còn khá mơ hồ, đặc biệt trong vấn đề quy trách nhiệm.

Theo ông, cũng từ việc thiếu các tiêu chí rõ ràng, dẫn đến các lãnh đạo cơ sở e ngại tự ra quyết định vì sợ trách nhiệm (đặc biệt là khối công lập) vì việc cho nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn gia đình của mỗi trường.

“Đây chính là một điểm khá yếu trong giới lãnh đạo địa phương, mọi người thường chỉ ra quyết định trong ‘khung an toàn’ chứ không dám ‘đột phá’ vì sợ trách nhiệm”, vị chuyên gia này nói.

Do đó, theo vị này, việc trao quyền và sự chủ động cho các cơ sở giáo dục là cần thiết, vì các vấn đề liên quan đến nhà trường đôi khi có tính địa phương (ví dụ, sau mưa có nơi ngập, chỗ khô ráo). “Nơi nào ngập thì trường cần chủ động có thông báo sớm cho cha mẹ học sinh và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Tuy nhiên, để làm được điều đó lại cần các lãnh đạo địa phương, hiệu trưởng dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng đây vẫn là câu chuyện khó”, vị này nói.

Clip phụ huynh Hà Nội dùng thùng, chậu đón con từ trường về nhà chiều 30/9:

Ông Vũ Khắc Ngọc, một giáo viên tại Hà Nội chia sẻ, ông là phụ huynh có 3 con nhỏ, trong đó 2 con phải đi học xa nhà hơn 10km bằng xe tuyến. Bản thân ông không khỏi bất ngờ trước diễn biến của trận mưa lớn sáng 30/9.

“Lúc 6h30, khi rời nhà, mưa còn nhỏ, các con có thể dùng ô cá nhân để ra điểm đón xe. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là cơn mưa rào thông thường, tương tự như những trận mưa rải rác gần đây sau ảnh hưởng của bão. Thực tế, chỉ sau 2-3 giờ, mưa kéo dài với cường độ rất lớn đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng”, ông Ngọc kể.

Tuy nhiên, ông Ngọc cho rằng, ở phía cơ quan quản lý, sự việc lần này cho thấy còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa công tác dự báo khí tượng và các quyết định hành chính liên quan. “Đây là một bài học kinh nghiệm đáng lưu ý cho việc ứng phó với thiên tai trong tương lai”, ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, về nguyên tắc, Sở GD-ĐT hay UBND TP khi ra quyết định vẫn cần dựa trên tham vấn từ đơn vị khí tượng thủy văn.

“Quan trọng hơn, cần xây dựng quy chuẩn cụ thể, có kịch bản ứng phó chi tiết cho từng tình huống, tránh quyết định cảm tính", ông bày tỏ.

Ông dẫn chứng, với thời tiết, đã có quy định rõ: Học sinh tiểu học được nghỉ nếu nhiệt độ dưới 10°C. Với mưa, do tính chất phức tạp và khác biệt theo từng khu vực, thành phố có thể phân cấp cho hiệu trưởng nhà trường được quyền quyết định tạm dừng học, kèm theo trách nhiệm giải trình.

Vị giáo viên này cho rằng, những quy định rõ ràng như vậy sẽ tạo kỷ luật, tránh sự tùy tiện trong việc cho nghỉ học. Song ở chiều ngược lại, các nhà quản lý cũng cần hiểu rằng trong xã hội hiện đại, khi điều kiện sống cao hơn thì tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện lợi của phụ huynh, học sinh cũng khác trước. Nhất là khi việc học trực tuyến nay không còn xa lạ: Học sinh có đủ thiết bị, đã quen với hình thức này từ thời Covid-19. Vì vậy, trong mỗi quyết định, rất cần sự mềm dẻo, linh hoạt để đem lại thuận lợi nhất cho người dân.