Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện chung: Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng; đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng không được trái quy định pháp luật. Việc dự tuyển không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, người dự tuyển cần có đủ tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Sở áp dụng hình thức xét tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ sẽ tham dự vòng 2. Ở vòng 2, ứng viên thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành (thời gian làm bài 180 phút).

Ảnh minh họa: Trọng Tùng

Người đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên vào các trường phổ thông (bao gồm cả trường THPT chuyên và trường chuyên biệt) thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với các nội dung gồm: Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) để tổ chức dạy học 1 tiết trên lớp; hướng dẫn học sinh giải quyết bài kiểm tra kiến thức môn học hoặc một vấn đề về chuyên môn; xử lý tình huống sư phạm.

Với các vị trí khác (thiết bị, thí nghiệm; giáo vụ; thư viện; kế toán; văn thư…), bài thi tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Sở GD-ĐT tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 18/8 đến ngày 16/9 (trừ ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật).

Ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại Sở GD-ĐT Hà Nội (số 23, phố Quang Trung, phường Cửa Nam).

Trường hợp người được ủy quyền nộp phiếu đăng ký dự tuyển phải mang theo giấy ủy quyền và thẻ căn cước công dân.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào ngày 1/10/2025.