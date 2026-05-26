Theo đó, xe máy, xe thô sơ cùng người đi bộ sẽ được lưu thông trở lại theo cả hai chiều Hoàn Kiếm - Bồ Đề và Bồ Đề - Hoàn Kiếm trên phần cầu đã thi công xong.

Việc khôi phục giao thông được thực hiện sau khi dự án sửa chữa đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ hai bên cầu hoàn tất, bảo đảm an toàn khai thác cho tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng chạy qua cầu Long Biên.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo, rào chắn và các hạng mục phục vụ phân luồng tạm thời sau khi hoàn tất công trình, trả lại hiện trạng giao thông bình thường trên cầu.

Cầu Long Biên khôi phục lưu thông bình thường từ 0h ngày 28/5. Ảnh: Đình Hiếu.

Trước đó, từ cuối tháng 3/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên để phục vụ thi công công trình sửa chữa.

Theo đó, thành phố cấm toàn bộ phương tiện qua cầu theo cả 2 chiều trong 60 ngày, từ 9h ngày 28/3. Các phương tiện được phân luồng đi theo hướng mới.