Hà Nội có thể phá kỷ lục nhiệt độ sau hơn 10 năm

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng với cường độ đặc biệt gay gắt. Ngày 25/5, có 6 trạm quan trắc được nhiệt độ cao nhất trên 40 độ, trong đó có thủ đô Hà Nội 40.7 độ và một số khu vực lân cận như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40.8 độ, Bắc Ninh 40.5.

Trong hôm nay (26/5), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ. Ghi nhận nhiệt độ lúc 13h tại trạm Láng (Hà Nội) đạt 40 độ.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, ngày 26/5 có thể là đỉnh điểm của đợt nóng này tại miền Bắc.

Nắng nóng ngột ngạt bủa vây khắp miền Bắc và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ông nhận định không loại trừ khả năng một số kỷ lục nhiệt độ sẽ bị phá vỡ, đặc biệt là tại Hà Nội.

“Lần gần nhất Hà Nội ghi nhận mức nhiệt lịch sử trong tháng 5 là vào năm 2015, cách đây hơn 10 năm. Hình thái thời tiết năm nay có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn đó, khi hiện tượng El Niño bắt đầu chuyển pha từ trạng thái trung tính, kéo dài suốt năm và gây ra hạn hán nghiêm trọng trong giai đoạn cuối năm 2015-2016”, ông Huy phân tích.

Hiệu ứng “om nhiệt” khiến Hà Nội ngột ngạt cả ngày lẫn đêm

Theo chuyên gia, nguy cơ xuất hiện nền nhiệt cực cao tại Hà Nội đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó đáng chú ý là trạng thái khí áp thấp khoảng 998hpa xuất hiện trong khung giờ từ 14-18h. Điều kiện này khiến khu vực đô thị rơi vào tình trạng “om nhiệt”, giữ nhiệt lượng lớn trong thời gian dài.

Đặc biệt, Hà Nội được đánh giá là nơi có cảm giác nóng gay gắt hơn cả các “chảo lửa” miền Trung, dù nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn.

13h30 ngày 25/5, nhiệt kế ngoài trời ghi nhận 58 độ. Nắng nóng gay gắt, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội vắng bóng người qua lại. Ảnh: Thạch Thảo

Nguyên nhân nằm ở mật độ bê tông hóa và nhà cao tầng dày đặc tại thủ đô. Các bề mặt bê tông hấp thụ nhiệt mạnh vào ban ngày rồi tiếp tục bức xạ ngược ra môi trường vào buổi tối, khiến không khí luôn trong trạng thái hầm hập.

Thêm vào đó, nếu các đợt nắng nóng trước đây thường gay gắt trong khoảng từ 11-16h thì đợt này, cảm giác ngột ngạt xuất hiện từ 8-9h sáng và kéo dài tới tận 19-20h, thậm chí xuyên đêm. Người dân khi di chuyển ngoài trời vào buổi tối vẫn phải chịu hơi nóng hắt lên từ mặt đường và các khối bê tông.

Sang ngày mai (27/5), dù nhiệt độ khí tượng có thể giảm nhẹ so với hôm nay, nhưng cảm giác thực tế ngoài trời vẫn rất oi bức do lượng nhiệt tích tụ chưa kịp giải phóng.

Nắng nóng kéo dài gần 10 giờ mỗi ngày khiến nhu cầu dùng điều hòa tăng mạnh, không chỉ làm nhiệt đô thị thêm oi bức mà còn tăng nguy cơ quá tải điện, chập cháy và mất điện đột ngột.

Cảnh báo hiện tượng “tức giông” và giông lốc cực đoan

Về diễn biến thời tiết những ngày tới, TS. Nguyễn Ngọc Huy cho biết một đợt mưa giông sắp xuất hiện.

Cụ thể, từ tối 27/5, mưa giông bắt đầu xuất hiện rải rác tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, song diện mưa chưa lớn. Trước khi mưa xảy ra, người dân có thể cảm nhận rõ trạng thái oi bức, ngột ngạt đặc trưng của hiện tượng “tức giông”.

Do tác động của đảo nhiệt đô thị, chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện các cơn giông lốc, gió giật mạnh cực đoan tại nhiều khu vực.

Sang ngày 28/5, mưa giông được dự báo xuất hiện nhiều hơn và mở rộng phạm vi. Tuy nhiên, khu vực phía Nam Hà Nội kéo dài đến Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng.

Trong khi miền Bắc sắp có mưa giải nhiệt, miền Trung, đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng trong thời gian tới.

Đáng lưu ý, TS. Nguyễn Ngọc Huy cũng nhấn mạnh đây nhiều khả năng chưa phải là đợt nắng nóng cực đoan duy nhất trong năm. Với dấu hiệu El Niño đang chuyển pha mạnh vào cuối năm, các đợt nắng nóng diện rộng có thể tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6-8.

Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, sử dụng điện an toàn và chuẩn bị tâm thế thích nghi với một mùa hè khốc liệt.