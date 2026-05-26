Theo đó, xe máy, xe thô sơ cùng người đi bộ sẽ được lưu thông trở lại theo cả hai chiều Hoàn Kiếm - Bồ Đề và Bồ Đề - Hoàn Kiếm trên phần cầu đã thi công xong.

Việc khôi phục giao thông được thực hiện sau khi dự án sửa chữa đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ hai bên cầu hoàn tất, bảo đảm an toàn khai thác cho tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng chạy qua cầu Long Biên.

Cầu Long Biên khôi phục lưu thông bình thường từ 0h ngày 28/5. Ảnh: Đình Hiếu.

Trước đó, từ cuối tháng 3/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu để phục vụ thi công công trình sửa chữa.

Trong thời gian thi công, việc lưu thông trên cầu Long Biên được phân luồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ quá trình sửa chữa các hạng mục xuống cấp.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo, rào chắn và các hạng mục phục vụ phân luồng tạm thời sau khi hoàn tất công trình, trả lại hiện trạng giao thông bình thường trên cầu.