Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông - Quốc lộ 6 có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Để phục dự án, hạng mục khoan khảo sát đã được thực hiện tại đường Lê Trọng Tấn và đường Văn Khê.

Khu vực triển khai các lỗ khoan kéo dài từ ngõ 9 đường Lê Trọng Tấn đến nút giao Lê Trọng Tấn - Văn Khê - Quang Trung và đoạn từ ngõ 24 Văn Phú đến nút giao. Đây là khâu quan trọng nhằm thu thập các thông số kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai thi công xây dựng trụ cầu vượt.

Các hố khoan có đường kính tối đa 152mm, đường kính cần khoan 42mm.

Phối cảnh cầu vượt. Ảnh: CĐT

Theo thiết kế, cầu vượt có 4 làn xe trực thông, mặt cắt ngang 16m, vượt qua tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông hiện hữu.

Tổng chiều dài cầu vượt và đường dẫn đầu cầu khoảng 1000m với điểm đầu kết nối với đường Lê Trọng Tấn, cách vị trí giao cắt với đường Quang Trung khoảng 450m, điểm cuối kết nối với đường Văn Khê, cách vị trí giao cắt với đường Quang Trung khoảng 450m.

Bên cạnh đó, dự án sẽ xén hè, mở rộng mặt đường, tổ chức lại giao thông và hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao; đồng thời xây dựng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 từ lâu là điểm nghẽn giao thông, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao này nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm ùn tắc, thời gian và chi phí đi lại, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.