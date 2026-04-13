Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) bày tỏ ủng hộ các nhóm chính sách, đặc biệt là định hướng phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền TP Hà Nội với nhiều thẩm quyền mới, bao gồm cả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế đặc thù.

Đại biểu Tạ Văn Hạ phát biểu tại hội trường

Theo ông, dự thảo trao cho Hà Nội 192 thẩm quyền, trong đó 50 thẩm quyền kế thừa từ luật hiện hành và các nghị quyết, 57 thẩm quyền từ các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và 85 thẩm quyền hoàn toàn mới.

“Đây là sự đột phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi đôi với phân quyền mạnh thì phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ”, ông nói.

Đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu. Việc xây dựng chính sách pháp luật đòi hỏi nhân sự có trình độ, kinh nghiệm và tư duy tương xứng. Vì vậy, Hà Nội cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quan tâm đến liên kết và phát triển vùng Thủ đô, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, các yếu tố xã hội như an sinh, giá cả, lao động là những biến số quan trọng cần được tính toán kỹ. Nếu không, Hà Nội có thể trở thành “thỏi nam châm quá mạnh”, gây mất cân bằng phát triển.

Ông dẫn ví dụ, khi liên kết vùng được đẩy mạnh, giá bất động sản có thể tăng nhanh, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân. Mức sống tại Hà Nội tăng cũng có xu hướng lan sang các khu vực lân cận, kéo theo giá hàng hóa, dịch vụ tăng. Đồng thời, lao động chất lượng cao có thể dồn về Hà Nội, khiến các địa phương xung quanh gặp khó trong cạnh tranh nguồn nhân lực.

“Hiện nhiều tỉnh, khu công nghiệp như ở Bắc Ninh đang thiếu lao động, phải thu hút từ vùng cao như Lai Châu, Điện Biên. Nếu chính sách ưu đãi quá rộng cho Hà Nội, sẽ gây khó khăn cho các vùng phụ cận, đặc biệt về lao động chất lượng cao”, ông Hạ nêu.

Từ đó, đại biểu đề xuất chuyển tư duy từ xây dựng Hà Nội thành trung tâm thu hút sang trung tâm lan tỏa, lấy người dân vùng Thủ đô làm thước đo cho mọi chính sách và liên kết phát triển.

Quản lý quỹ phát triển vùng Thủ đô

Ở góc nhìn khác, đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện (đoàn Điện Biên) đánh giá dự thảo luật đã thể hiện bước chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian vùng.

Dự thảo xác định rõ hai phạm vi gồm “vùng Thủ đô” với các địa phương giáp ranh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và “vùng mở rộng” gồm các khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc.

Theo ông, cách tiếp cận này góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của các vùng như Kinh Bắc, xứ Đông, xứ Đoài và dòng chảy di sản Hoa Lư - Thăng Long.

Đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện

Về Quỹ phát triển vùng Thủ đô, ông cho rằng đây sẽ là công cụ tài chính quan trọng để thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt trong xử lý các tình huống thiên tai, dịch bệnh mang tính liên vùng.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế cơ chế quản trị quỹ, nguyên tắc phân bổ và các cơ chế đặc thù so với Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Trong khi đó, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) góp ý về tính khả thi trong triển khai dự án lớn trên địa bàn. Ông cho rằng quy định phải hoàn thiện hồ sơ dự án trong 6 tháng sau khi khởi công là chưa phù hợp, không khả thi với các dự án quy mô lớn.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà

Đại biểu đề xuất bổ sung quy định khung về thẩm quyền quyết định thời gian hoàn thiện hồ sơ, giao cho Hội đồng nhân dân TP Hà Nội xem xét theo từng dự án cụ thể. Cách làm này sẽ giúp bảo đảm việc chuẩn bị đầu tư được kỹ lưỡng, đánh giá đúng hiệu quả, nguồn vốn và tiến độ, tránh lãng phí hoặc sai sót do phải thực hiện gấp.