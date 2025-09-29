Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 29/9 đến ngày 30/9, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/9, Nghệ An, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hà Nội tiếp tục có mưa, nhiệt độ cao nhất tăng so với ngày 29/9. Ảnh: Đình Hiếu

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/9, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ, tăng 2 độ so với ngày 29/9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 29/9 – ngày 30/9 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4; riêng ven biển tối nay còn có gió đông nam cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9; sau gió giảm dần.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3; riêng ven biển Thanh Hóa tối nay còn có gió đông nam cấp 6, giật cấp 8-9; sau gió giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc: 29-31 độ, Phía Nam: 31-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.