Sáng 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại Hà Nội có mưa to kèm gió giật mạnh, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ghi nhận của PV, khoảng 8h cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Lộc - Vũ Trọng Khánh (phường Hà Đông), gió giật mạnh đã khiến một chiếc ô ở ven đường văng trúng người đi xe máy. Người này sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào vỉa hè để kiểm tra vết thương.

Cũng tại đây, gió lớn đã thổi bụi, giấy rác... từ các công trình xây dựng nhà cao tầng xuống đường khiến tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng đến giao thông.

Tại ngã ba Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, hàng dài ô tô, xe máy "xếp hàng" để lưu thông vào hướng trung tâm thành phố. Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ để điều tiết, phân luồng giao thông tại đây.

Trục đường Lê Quang Đạo (đoạn qua Sân vận động quốc gia Mỹ Đình) ùn tắc kéo dài ở cả hai chiều đường, theo hướng về Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đại lộ Thăng Long (đoạn qua trước Trung tâm hội nghị Quốc gia) có đến 3 hàng ô tô "nối đuôi" nhau đi theo hướng vào nội thành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6h ngày 29/9, tâm bão Bualoi mạnh cấp 9, gió giật cấp 11 trên đất liền ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Tại Hà Nội, có nhiều mây, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.