Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án không đáp ứng điều kiện, tiêu chí để đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội (đợt 2) - nghị quyết về thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Cụ thể, có 169 khu đất không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định. Các dự án bị "gạch tên" do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất; chưa phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương...

Có thể kể đến dự án Khu nhà ở 21 Sài Đồng (0,7ha), Khu nhà ở Sài Đồng (0,2ha) của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà không phù hợp quy hoạch phân khu đô thị N10; Khu nhà ở TC Land Thạch Bàn (1,19ha) của CTCP Phát triển Bất động sản TC Land vì khu đất đề xuất thuộc danh mục các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất quận Long Biên năm 2025 đã được HĐND Thành phố thông qua hồi tháng 4.

Ngoài ra, còn có Khu nhà ở TC Land Ngọc Mỹ (12,6ha) cũng của doanh nghiệp này, chưa đủ cơ sở để xem xét do chưa xác định diện tích đất trồng lúa nằm trong dự án.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng Thanh Thùy (3,5ha) của CTCP Chợ đầu mối Nam Hà Nội không phù hợp quy hoạch xây dựng; Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng (7,02ha) của CTCP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội không thuộc đối tượng 171 và có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai...

Sở NN&MT Hà Nội cũng thông báo mời các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171.

Hồ sơ gồm tài liệu chứng minh năng lực tài chính; bản sao giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất; trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm...

Trước đó, vào tháng 5, Hà Nội đã duyệt 148 khu đất, quy mô hơn 840ha, được thí điểm làm dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, quận Long Biên (cũ) có 18 dự án; quận Hoàng Mai (cũ) 13 dự án; quận Thanh Xuân (cũ) 12 dự án; quận Nam Từ Liêm (cũ) 11 dự án; huyện Đông Anh (cũ) 17 dự án; huyện Hoài Đức (cũ) 11 dự án...

Phần lớn dự án là xây dựng nhà ở, gồm nhà ở thấp tầng, nhà cao tầng, nhà ở thương mại, nhà ở sinh thái, tổ hợp nhà ở - dịch vụ thương mại.

Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4. Chính sách được thí điểm trong 5 năm. Trước đây, doanh nghiệp chỉ được làm dự án nhà ở thương mại khi có quyền sử dụng với đất ở. Điều kiện để dự án được thí điểm là khu, thửa đất phải nằm trong khu vực đô thị và có tối đa 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh đến 2030. Nghị quyết quy định việc thí điểm được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, với 4 nhóm dự án đủ điều kiện, gồm: Dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất; Dự án mà tổ chức đang có quyền sử dụng đất; Dự án kết hợp giữa việc đang có quyền sử dụng đất và nhận thêm quyền sử dụng đất; Dự án do tổ chức kinh doanh bất động sản được thành lập bởi các tổ chức đang sử dụng đất, nhằm triển khai nhà ở thương mại trên diện tích cơ sở sản xuất, kinh doanh buộc phải di dời do ô nhiễm môi trường hoặc theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Danh sách 169 khu đất tại Hà Nội không đủ điều kiện thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội (đợt 2):