UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP Hà Nội về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Theo đó, Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Sau sắp xếp tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố còn 14 sở, giảm 1 đầu mối (tỷ lệ 6,7%), đảm bảo tinh gọn, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng. Ảnh: Trung Sơn

Về tổ chức bộ máy, Sở Xây dựng (mới) có 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỷ lệ 44%), 6 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tiếp tục sắp xếp 3 đơn vị theo lộ trình).

Hà Nội thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao. Sau sắp xếp, sở có 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỷ lệ 23,1%) và 14 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 2 đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ 12,5%).

Hà Nội thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản... có liên quan từ Văn phòng UBND TP. Sở có 4 phòng: Văn phòng; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự; Phòng Lễ tân. Sở Ngoại vụ được đề xuất tạm thời sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ.

Theo tờ trình, Văn phòng UBND TP được tổ chức lại; dự kiến sẽ chỉ còn 8 phòng chuyên môn, 1 tổ chức hành chính tương đương chi cục, 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ có 141 công chức (đã chuyển 30 công chức sang Sở Ngoại vụ); 116 viên chức, 46 hợp đồng lao động.

Theo UBND TP Hà Nội, việc tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn là yêu cầu khách quan nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn vận hành; tập trung, thống nhất đầu mối xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, điều phối, quản trị phát triển của bộ máy hành chính.

"Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian mà hướng tới xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, có năng lực kiến tạo phát triển, thúc đẩy mở rộng quan hệ đối ngoại, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong tình hình mới" tờ trình nêu.

Nội dung này dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào sáng mai (10/8).