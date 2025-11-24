Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội, sắp diễn ra từ 26–28/11, sẽ xem xét hai nghị quyết quan trọng liên quan đến việc thực hiện vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất hỗ trợ cho người dân đổi sang xe máy điện.

Tăng mức hỗ trợ cho người dân chuyển đổi sang xe máy điện

Theo dự thảo, cá nhân thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội từ hai năm trở lên, là chủ sở hữu xe máy xăng khi chuyển sang xe máy điện, xe sử dụng năng lượng xanh trị giá từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị xe với số tiền tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị với số tiền không quá 15 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một xe, từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước 1/1/2031.

Người dân Hà Nội có thể được hưởng trợ cấp 5 triệu đồng khi chuyển sang xe máy điện, với người thuộc hộ nghèo, mức trợ cấp đến 20 triệu đồng. Ảnh minh họa

Như vậy, mức hỗ trợ này cao hơn đề xuất hồi tháng 7 của Sở Xây dựng (tối đa 3 triệu đồng) và tương đương mức TP HCM đang chuẩn bị triển khai (tối đa 5 triệu đồng, hộ nghèo 20 triệu, cận nghèo 16 triệu).

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số cho xe máy chuyển sang sử dụng năng lượng sạch; hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 100%. Hỗ trợ 30% lãi vay đối với hợp đồng vay trả góp (tối đa 12 tháng) khi mua xe máy điện tại các đơn vị liên kết ngân hàng.

Với doanh nghiệp taxi, xe buýt, khi chuyển đổi sang xe xanh và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp, thành phố sẽ hỗ trợ 100% lệ phí. Doanh nghiệp cho thuê xe xanh tự lái được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố tối đa 5 năm nếu dùng làm điểm đỗ, tập kết xe.

Để giảm phương tiện cá nhân, thành phố cũng miễn vé xe buýt nhanh, tàu điện khối lượng lớn cho nhiều nhóm đối tượng gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ dưới 6 tuổi, hộ nghèo, học sinh – sinh viên và công nhân khu công nghiệp.

Lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp của Hà Nội

Thành phố Hà Nội sẽ chia lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp thành 4 giai đoạn:

- Từ 1/7/2026: thí điểm vùng phát thải thấp trong một số khu vực thuộc vành đai 1 (9 phường)

- Từ 1/1/2028: áp dụng tại toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2 (14 phường).

- Từ 1/1/2030: mở rộng đến vành đai 3 (36 phường, xã).

- Từ 2031 trở đi: các khu vực đáp ứng tiêu chí về mức độ ô nhiễm, ùn tắc hoặc thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt sẽ phải áp dụng vùng phát thải thấp.

Trong các khu vực này, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo từng khung giờ hoặc khu vực; cấm xe máy kinh doanh công nghệ. Thành phố đồng thời hạn chế rồi tiến tới cấm ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4. Xe vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch phải chuyển đổi xanh trước 2030; taxi từ 1/7/2026 phải 100% dùng phương tiện mới thân thiện môi trường.

Hà Nội đặt mục tiêu đến 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định cụ thể phạm vi, tuyến đường và thời gian hạn chế lưu thông một số phương tiện tùy điều kiện thực tế.

Theo dự thảo nghị quyết, các bãi đỗ trong chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện... trong khu vực vành đai 3 đang khai thác phải chuyển đổi tối thiểu 15% chỗ đỗ thành trạm tiếp năng lượng sạch trước 1/1/2030. Với các công trình xây mới, yêu cầu tối thiểu 30%.

Hạ tầng đường bộ (cầu, đường, bến xe, trạm dừng nghỉ…) cũng phải chuyển đổi theo mức tương tự. Doanh nghiệp đầu tư trạm năng lượng sạch được hỗ trợ 30% lãi vay trong tối đa 5 năm; thành phố hỗ trợ thêm 50% chi phí giải phóng mặt bằng và miễn tiền thuê đất 5 năm đầu. Các dự án trạm năng lượng sạch được thực hiện ngay, không phải làm thủ tục chủ trương đầu tư.

Đối với phương tiện giao thông đường bộ chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố áp dụng quy định cụ thể sau:

- Đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng không tiếp nhận các đối tác vận hành bằng xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 01/7/2026; Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện chuyển đổi xanh cho xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch khác theo lộ trình: 30% trước ngày 01/7/2026; 70% trước ngày 01/01/2028; 100% trước ngày 01/01/2030.

- Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 01/7/2026; Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: 50% trước ngày 01/01/2028; 100% trước ngày 01/01/2030.