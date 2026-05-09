Để đạt mục tiêu trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, Trường THPT chuyên Chu Văn An cần đáp ứng 5 tiêu chí cốt lõi, gồm: Chuẩn đầu ra quốc tế hóa; khả năng tiếp nhận học sinh quốc tế; quản trị theo chuẩn quốc tế; đội ngũ sư phạm đạt chuẩn cao; hạ tầng và hệ sinh thái học thuật.

Mục tiêu của đề án là xây dựng Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế của thủ đô có chất lượng giáo dục tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc THPT; đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế bảo đảm chất lượng toàn diện.

Đề án được chia thành 3 giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn sẽ có mục tiêu được lượng hóa.

Chẳng hạn, trong giai đoạn 2026-2030, trường xây dựng, hoàn thiện và thí điểm chương trình tích hợp học thuật sâu cho 3-4 môn học từ năm học 2026-2027. Bên cạnh việc triển khai lớp học chương trình tích hợp học thuật sâu, nhà trường đồng thời triển khai tiệm cận chuẩn quốc tế áp dụng cho các lớp còn lại. Bên cạnh đó, nâng cấp cơ sở vật chất đạt chuẩn: phòng thí nghiệm, phòng lab học ngoại ngữ học thuật chuẩn quốc tế, thư viện, không gian sáng tạo.

Ngoài ra, trường bồi dưỡng 100% giáo viên đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung 6 bậc; đồng thời, có tối thiểu 100 học sinh đạt đầu ra đại học quốc tế thuộc top 200, 150 học sinh trúng tuyển đại học tại Mỹ/Anh/Úc và 80 học sinh nhận học bổng đại học quốc tế...

Trường vẫn tiếp tục hoạt động theo mô hình trường chuyên công lập do thành phố đầu tư chủ đạo.

Trong đề án, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hướng tới 4 tiêu chí gồm: Chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; Mức độ tích hợp giáo dục STEM/STEAM; Năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; Hệ thống bảo đảm và minh chứng chất lượng.

Mục tiêu mô hình hướng tới việc xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành một trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Mục tiêu cốt lõi là chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành. Qua đó, trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức chuyên sâu mà còn hình thành bản sắc cá nhân tự chủ, khả năng nghiên cứu độc lập và tâm thế sẵn sàng hội nhập vào những môi trường học thuật toàn cầu.

Lộ trình thực hiện của Trường Ams được chia thành 3 giai đoạn, gồm 2026-2027 (chuẩn bị, khởi động, thí điểm), 2027-2030 (triển khai đồng bộ, hoàn thiện điều kiện), 2030-2035 (hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng).

UBND TP Hà Nội giao Sở GD-ĐT chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trước TP việc tổ chức triển khai Đề án đảm bảo đúng quy định, mục tiêu, lộ trình.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan chỉ đạo hướng dẫn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An triển khai thực hiện Đề án và cơ chế tài chính đúng quy định pháp luật và TP.