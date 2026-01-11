Đề xuất xây 4 khu đô thị phục vụ di dân trục đại lộ sông Hồng

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho xây 4 khu tái định cư cho trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đề xuất, các dự án tập trung ở hai phường Hồng Hà, Lĩnh Nam và xã Mê Linh, Bát Tràng với tổng diện tích hơn 113ha. Khu lớn nhất có quy mô khoảng 50ha ở phường Lĩnh Nam (bãi sông Hoàng Mai - Thanh Trì), giáp đường đê Hữu Hồng.

Thứ hai là khu đất rộng 43ha tại xã Mê Linh (bãi sông Chu Phan - Tráng Việt). Vị trí này giáp sông Hồng và khu dân cư Đông Cao.

Hai khu còn lại nằm ở phường Hồng Hà (17ha) giáp vườn đào Nhật Tân và xã Bát Tràng (3,5ha) giáp đường Long Biên - Xuân Quan.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất thành phố chấp thuận quy mô, vị trí các khu đất trên để doanh nghiệp có thể lập quy hoạch chi tiết 1/500. Về giải phóng mặt bằng, liên danh đề xuất giao UBND các xã, phường kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm sớm bàn giao mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng.

Hà Nội chốt cách tính tiền bồi thường khi thu hồi đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các loại đất, ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn TP Hà Nội là K=1.

Mặt bằng thi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội). Ảnh: Thế Bằng

Trường hợp sau khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K=1) để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa phù hợp với biến động giá đất thực tế phát sinh trên địa bàn, UBND cấp xã tổ chức rà soát, đề xuất việc áp dụng các phương pháp định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai; gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả để tổng hợp, xây dựng, tham mưu điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành.

Từ 2026, không ghi thông tin đất đang bị thế chấp vào sổ đỏ

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, nhằm hướng dẫn triển khai quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định: "Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo điểm p khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai thì chỉ cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, không xác nhận trên giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp".

Để thực hiện thống nhất, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước đề nghị các Văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện xác nhận đăng ký thế chấp trên giấy chứng nhận, mà cập nhật toàn bộ nội dung đăng ký thế chấp vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản thế chấp hoặc xóa đăng ký thế chấp, trong khi nội dung thế chấp trước đó đã được ghi trên giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đồng thời hai việc: cập nhật nội dung xóa đăng ký vào cơ sở dữ liệu đất đai và xác nhận nội dung xóa đăng ký trên giấy chứng nhận.

Định danh điện tử bất động sản: Lập lờ về pháp lý và giá cả khó có 'đất sống'

Nghị định 357 của Chính phủ quy định, kể từ ngày 1/3, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được vận hành đồng bộ. Trong đó mỗi bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có một mã định danh điện tử riêng.

ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land, đánh giá việc cấp mã định danh điện tử cho bất động sản là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý thị trường.

Đồ họa: Hồng Khanh

Ông Cao đánh giá, việc định danh bất động sản sẽ ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế, rửa tiền trong giao dịch bất động sản - những vấn đề đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua và gây méo mó thị trường.

Theo luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, khi mỗi bất động sản có mã định danh điện tử riêng sẽ là nền tảng để áp dụng các chính sách quản lý hiện đại như việc thực hiện chính sách thuế bất động sản có thể áp dụng với người sở hữu nhiều nhà, đất.

Hàng trăm ô tô ùn ùn đổ về vùng quê Nghệ An săn lùng đất

Những ngày gần đây, khi thông tin Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh xin khảo sát nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP 4 xuất hiện, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau đổ về khu vực đấu giá đất Rú Cụp - Nam Lĩnh (xã Đại Huệ) và một số xã gần đó để tìm kiếm, thương thảo mua bán đất.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các tuyến đường lên chùa Đại Tuệ, dọc các đường liên thôn xã Đại Huệ, hàng trăm ô tô lớn, nhỏ nối đuôi nhau kéo về săn lùng đất.

Sự việc trên khiến các lô đất ở khu đấu giá Rú Cụp (xã Đại Huệ) được đẩy lên cao từng ngày.

Người dân cho biết, khu vườn nhà rộng gần 1.000m2, từ trước đến nay chưa từng có ai vào hỏi việc mua đất vườn. Thế nhưng, hai ngày qua, rất đông người vào hỏi mua lại mảnh vườn. Họ nói rằng, chỉ cần tôi bán 200m2 là có hơn 2 tỷ đồng.