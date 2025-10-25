Ngày 20/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần từ 10/10 đến 19/10, Hà Nội ghi nhận 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới và 3 ổ dịch tay chân miệng tại cộng đồng, chủ yếu ở trường học tại Quốc Oai và Cổ Đông.

Sự xuất hiện các ổ dịch mới khiến công tác phòng ngừa trở nên cấp thiết. CDC Hà Nội đã tích cực giám sát vệ sinh môi trường tại 10 xã, phường, đồng thời tổng vệ sinh, thu gom rác thải, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm tại Việt Nam, đặc biệt bùng phát vào tháng 3-4 và từ tháng 9 đến cuối năm. Virus gây tay chân miệng tồn tại trong phân và dịch tiết hô hấp. Người lành dễ nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp hoặc chạm vào bề mặt, vật dụng dính virus như đồ chơi, tay nắm cửa.

Trẻ em khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Triệu chứng bệnh điển hình là các bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối và miệng, thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi, nhưng mọi lứa tuổi đều có nguy cơ. Virus phát tán mạnh qua nước bọt và dịch hầu họng, lây lan qua tay hoặc vật dụng.

Biến chứng của bệnh tay chân miệng có nhiều mức độ: ảnh hưởng thần kinh trung ương, thần kinh thực vật, tim mạch tuần hoàn. Không có cách tránh biến chứng vì tùy thuộc vào cơ địa và độc lực của virus nhưng trẻ càng nhỏ, càng dễ biến chứng hơn. Việc quan trọng là phát hiện sớm các biến chứng khi thấy trẻ giật mình, chới với, run chi, yếu tay chân, thở mệt cần nhập viện ngay.

Để phòng bệnh, bác sĩ Khanh nhấn mạnh việc rửa tay bằng xà phòng: người lớn rửa trước khi chăm sóc trẻ, sau khi từ vùng dịch về; trẻ rửa trước và sau khi đến lớp, trước khi vào nhà. Trẻ mắc tay chân miệng cần cách ly ít nhất 10 ngày.

Theo quy định, tất cả trẻ bị bệnh tay chân miệng cũng như các bệnh truyền nhiễm khác đều phải được nghỉ học để tránh lây nhiễm cho trẻ khác. Tuy nhiên tiếp xúc với bệnh nhi trước khi nghỉ học thì vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Khi nghỉ học, gia đình nên thông báo ngay cho trường để ngăn lây lan.

Chỉ cho trẻ đi học sau 10 ngày phát hiện bệnh. Theo bác sĩ Khanh dù không sốt, mụn đã khô, nhưng chưa đủ 10 ngày thì cơ thể bé vẫn có thể phát tán virus ra môi trường xung quanh và lây cho trẻ khác.

Nhà trường, gia đình cần vệ sinh sạch sẽ các bề mặt như đồ chơi, sàn nhà, tay nắm cửa cần được vệ sinh bằng dung dịch sát trùng. Nhà có trẻ dưới 5 tuổi nên duy trì thói quen rửa tay, vệ sinh đồ dùng và khu vực sinh hoạt hằng ngày bằng xà phòng hoặc chất khử khuẩn.

Nếu khu vực có trẻ mắc tay chân miệng, cần cách ly trẻ lành, tránh tiếp xúc trong 10 ngày kể từ khi bệnh nhi khởi phát. Những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả này là chìa khóa để bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh.

