Vụ tai nạn đường sắt xảy ra hôm 8/3 tại lối đi tự mở ở ngõ 210, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, đã làm 1 tài xế xe máy tử vong. Sự việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ tai nạn tại các điểm giao cắt tự phát trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua Thủ đô.

Các lực lượng chức năng đã xóa 8 lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Sau vụ tai nạn trên, lực lượng liên ngành gồm đường sắt, công an và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt tự phát trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Trong hai ngày 9-10/3, các đơn vị đã đóng 8 lối đi tự mở trên đoạn từ Km 6+803 đến Km 7+895 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Trao đổi với VietNamNet, ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, thời gian qua địa phương đã phối hợp với lực lượng công an và ngành đường sắt triển khai đề án xóa bỏ lối đi tự mở. Tuy nhiên, việc xử lý ở một số vị trí còn gặp khó khăn do chưa có hệ thống đường gom hoặc lối đi hợp pháp thay thế.

“Chủ trương của thành phố là đảm bảo an toàn giao thông đường sắt nhưng cũng phải tính đến nhu cầu đi lại của người dân. Vì vậy, việc đóng các lối đi tự phát phải gắn với phương án tổ chức giao thông phù hợp”, ông Dũng nói.

Một lối đi tự mở trên đường Ngọc Hồi được đóng lại.

Theo ông Dũng, sau khi đóng các lối đi tự phát, lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao hiện trạng cho địa phương quản lý. Địa phương sẽ tăng cường kiểm tra để tránh tình trạng người dân phá rào, tái mở lối đi trái phép.

Trong trường hợp khu vực chưa có đường gom hoặc lối đi thay thế, địa phương sẽ tổng hợp và báo cáo thành phố để xem xét giải quyết.

Ông Dũng nhấn mạnh: “Việc đóng các lối đi tự mở trước hết là để bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Khi người dân đi qua lối đi tự mở cắt ngang đường sắt, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn”.

Lực lượng chức năng đóng lối đi tự mở qua đường sắt để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Thời gian tới, phường Hoàng Liệt sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Đồng thời, địa phương kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư hệ thống đường gom và hàng rào bảo vệ dọc tuyến đường sắt nhằm giải quyết triệt để tình trạng người dân tự mở lối đi.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, việc xử lý các lối đi tự mở được triển khai theo Quyết định 358 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt và xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên toàn quốc. Thời gian qua, ngành đường sắt đã phối hợp với các địa phương đóng nhiều lối đi tự phát và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn tồn tại các điểm giao cắt trái phép do chưa hoàn thiện hệ thống đường gom hoặc chưa có lối đi hợp pháp thay thế cho người dân.