Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông, rào 1,2km đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công cống thoát nước.

Theo đó, đoạn từ Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi – Vũ Trọng Phụng dài khoảng 792m sẽ được rào chắn cố định từng phân đoạn dài 20 - 30m; phạm vi đào đường rộng 4,6m, rào chắn rộng 5,6m, nằm giữa phần mặt đường theo chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3.

Sau khi rào chắn, bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 5 - 12m mỗi bên để các phương tiện lưu thông. Nhà thầu sẽ thi công cuốn chiếu theo từng đoạn ngắn, sau khi hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp bê tông nhựa bằng với cao độ hiện trạng mới tiếp tục triển khai đoạn tiếp theo.

Một số đoạn trên đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn để thi công hệ thống cống thoát nước.

Tại các vị trí đào qua điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Trãi, cơ quan chức năng cấm các phương tiện từ các tuyến đường nhánh, ngõ kết nối trong phạm vi 50m (tính từ đầu rào chắn về phía Ngã Tư Sở) quay đầu tại các điểm mở này.

Các phương tiện đi thẳng trên đường Nguyễn Trãi theo hướng về Vành đai 3 sẽ quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo nếu có nhu cầu quay lại hướng Ngã Tư Sở.

Riêng khu vực ngã ba Cự Lộc – Nguyễn Trãi, ô tô từ đường Cự Lộc bị cấm rẽ trái và quay đầu tại điểm quay đầu gần trụ DR31.

Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần trụ DR32 hoặc khu vực dưới ga Thượng Đình. Lực lượng chức năng cũng bổ sung hàng rào mềm để hạn chế xe máy đi ngược chiều qua khu vực rào chắn.

Ở đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dài 317m), nhà thầu sử dụng rào chắn di động, thi công cuốn chiếu từng đoạn dài khoảng 10m, rộng 4m. Việc đào đường được thực hiện sát mép bó vỉa, cách khoảng 0,5 - 1,5m theo chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3.

Tại khu vực này, bề rộng mặt đường còn lại khoảng 16 - 18m để phương tiện lưu thông. Thời gian thi công từ 22h đêm đến 5h hôm sau, sau đó hoàn trả mặt đường đến lớp thảm thô trước khi chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Tương tự, đoạn từ cầu bộ hành trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Tuân (dài 149m) cũng được rào chắn di động để thi công tuyến cống. Mỗi phân đoạn dài khoảng 10m, phạm vi đào đường rộng 2m, rào chắn rộng 3m.

Phần mặt đường còn lại tại khu vực này dao động từ 17 - 20m, đủ để các phương tiện lưu thông qua vị trí thi công. Việc thi công cũng được thực hiện ban đêm và hoàn trả mặt đường sau mỗi phân đoạn để bảo đảm an toàn giao thông.