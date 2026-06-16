Chiều 15/6, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô.

Nghị quyết gồm 8 điều, áp dụng đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, cơ sở cấp cứu ngoại viện, cơ sở đào tạo y dược, trạm y tế xã, phường cùng đội ngũ nhân viên y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết là các chính sách hỗ trợ tài chính dành cho bác sĩ và nhân viên y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho tuyến cơ sở, thu hẹp khoảng cách chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến.

Theo Điều 4 của Nghị quyết, ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm kinh phí hằng tháng cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y được cử đi luân phiên liên tục từ 1 tháng trở lên tại các cơ sở y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y khám tại Trạm y tế phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Ảnh: PV.

Mức hỗ trợ được phân theo trình độ chuyên môn:

- Giáo sư, Phó Giáo sư: 20 triệu đồng/tháng.

- Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 17 triệu đồng/tháng.

- Bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 12 triệu đồng/tháng.

- Bác sĩ: 10 triệu đồng/tháng.

- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ cử nhân: 8 triệu đồng/tháng.

- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ cao đẳng: 6 triệu đồng/tháng.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích đội ngũ chuyên môn cao tham gia hỗ trợ tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh ngay tại cơ sở.

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở y tế ký hợp đồng với chuyên gia để thực hiện hoạt động đào tạo, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật.

Mức hỗ trợ theo từng buổi làm việc gồm: Giáo sư, Phó Giáo sư: 2 triệu đồng/buổi; Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 1,5 triệu đồng/buổi; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 1 triệu đồng/buổi; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ đại học trở lên: 500.000 đồng/buổi.

Đáng chú ý, Hà Nội dành chính sách ưu tiên riêng cho Trung tâm Cấp cứu 115 và hệ thống trạm y tế xã, phường - những đơn vị lâu nay gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc trạm y tế sẽ được hỗ trợ một lần sau tuyển dụng.

Cụ thể: Thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I trở lên thuộc nhóm ngành y học được hỗ trợ bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người. Bác sĩ được hỗ trợ bằng 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người. Bên cạnh đó, viên chức và lao động hợp đồng thuộc danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn được hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp 5 triệu đồng/tháng.

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