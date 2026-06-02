Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u gan kích thước "khủng" nói trên cho bệnh nhân H.T (67 tuổi, trú tại Hà Nội).

Bà T. có tiền sử viêm gan B từ nhiều năm trước nhưng không điều trị chuyên khoa thường xuyên. Trước đó, người phụ nữ này từng đi khám và phát hiện một khối u gan kích thước khoảng 2cm. Tuy nhiên, bệnh nhân thấy khối u còn nhỏ, chưa nguy hiểm nên không tiếp tục theo dõi tại cơ sở chuyên khoa mà lựa chọn tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà theo kinh nghiệm truyền miệng.

Sau một thời gian, bà T. bắt đầu mệt mỏi kéo dài, vùng hạ sườn phải xuất hiện các cơn đau tức dữ dội. Người phụ nữ này quay lại bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán: Khối u ở gan trái ban đầu đã phát triển nhanh lên tới kích thước 20cm, kèm theo tình trạng hoại tử nghiêm trọng.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, với các khối u có kích thước lớn như vậy, việc can thiệp điều trị trở nên phức tạp, thách thức cả về mặt kỹ thuật phẫu thuật lẫn tiên lượng lâu dài của người bệnh.

Theo bác sĩ Giang, kích thước khối u gan là yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng sống còn của bệnh nhân. Kích thước khối u càng lớn thì tiên lượng điều trị càng xấu, nguy cơ tái phát và biến chứng càng cao. Đặc biệt, khi kích thước khối u vượt quá ngưỡng 10cm, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh bị kéo giảm đáng kể, đồng thời nguy cơ tái phát và lan rộng tổn thương trong gan cũng tăng cao.

Khối u chạm ngưỡng 20cm đã chèn ép nặng nề lên các cơ quan lân cận, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc các tổn thương lan rộng trong gan. Bệnh nhân sau đó đã được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái. Ca mổ thành công nhưng với các trường hợp phải cắt gan lớn, người bệnh vẫn đối mặt nguy cơ biến chứng hậu phẫu và cần được theo dõi lâu dài.

Bác sĩ Giang khuyến cáo, người mắc viêm gan B bắt buộc phải khám định kỳ và tầm soát ung thư gan thường xuyên theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Khi đã phát hiện khối u gan, dù kích thước nhỏ đến đâu, người bệnh vẫn cần được theo dõi và điều trị bài bản tại cơ sở y tế chuyên khoa. Người bệnh không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc truyền miệng hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có bằng chứng khoa học chứng minh.

