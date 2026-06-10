Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn khẩn số 5552/SYT-NVY gửi UBND các xã, phường về việc rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí năm 2026.

Theo đó, các địa phương sẽ thống kê người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Sở Y tế yêu cầu các xã, phường rà soát kỹ để tránh trùng lặp với những nhóm đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe theo quy định riêng.

Các đối tượng được phân thành 5 nhóm:

- Nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và cư dân vùng khó khăn do UBND xã, phường tổ chức khám.

- Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được khám theo kế hoạch phối hợp giữa địa phương, nhà trường và trạm y tế, dự kiến triển khai từ tháng 9/2026.

- Người lao động tiếp tục được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hà Nội lên danh sách khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: SYTHN.

- Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do cơ quan chủ quản thực hiện.

- Những người không thuộc các nhóm trên sẽ do địa phương tổ chức khám.

Nội dung khám sức khỏe được xây dựng theo từng độ tuổi:

- Trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá toàn diện về dinh dưỡng, phát triển thể chất, tinh thần, tiêm chủng và khám các chuyên khoa cơ bản; trẻ từ 16-30 tháng tuổi được sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

- Người từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám thể lực và các chuyên khoa nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Người từ 18 tuổi trở lên được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa cùng các chuyên khoa liên quan.

- Đối với người trưởng thành, chương trình còn bao gồm một số xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao, u phổi hoặc các bệnh lý khác sẽ được chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán và can thiệp sớm.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, Hà Nội tiếp tục triển khai khám sàng lọc miễn phí đối với 12 bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), các bệnh ung thư thường gặp và một số rối loạn sức khỏe tâm thần.

Hoạt động sàng lọc được thực hiện theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ. Trong đó, phụ nữ từ 30-49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung; phụ nữ từ 40 -70 tuổi được sàng lọc ung thư vú.

Nam trên 45 tuổi khám sàng lọc ung thư khoang miệng; từ 50-69 tuổi được sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.

Người từ 50 tuổi trở lên được sàng lọc ung thư đại trực tràng; từ 40 tuổi trở lên khám sàng lọc phổi tắc nghẽn mạn tính; trên 45 tuổi trở lên được sàng lọc đái tháo đường.

Người từ 18 tuổi trở lên được đánh giá các nguy cơ về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn do sử dụng rượu.

TPHCM dự kiến chi 2.507 tỷ đồng để khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân TPHCM đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân với tổng ngân sách dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng, hướng đến phủ khắp hơn 10 triệu lượt người trong năm 2026.

Người tạm trú tại TPHCM cần làm gì để được khám sức khỏe miễn phí? Người tạm trú tại TPHCM được khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại 65 cơ sở y tế, với điều kiện phải xác thực thông tin cư trú qua ứng dụng VNeID.