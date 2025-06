Đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm Dịch vụ công số 3 Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Báo cáo đoàn công tác, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, từ tháng 6/2025, MobiFone đã phối hợp cùng Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống do MobiFone triển khai xây dựng đã đáp ứng các yêu cầu về việc thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn trình điện tử trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn Thành phố Hà nội cũng như các yêu cầu về an ninh an toàn thông tin.

Trong quá trình triển khai MobiFone đã tổ chức hỗ trợ cài đặt, đào tạo hướng dẫn cho 126 xã phường, 15 sở ngành, 12 chi nhánh của Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội. Đồng thời, MobiFone đã phân công gần 200 nhân sự đảm bảo mỗi xã phường có tối thiểu 1 nhân sự phụ trách trực tiếp hỗ trợ cán bộ địa phương vận hành, giải quyết các vướng mắc trong quá trình sử dụng, duy trì 5 số Hotline và 10 kênh Meeting mở 24/7 để hỗ trợ cán bộ xuyên suốt thời gian triển khai hệ thống chính thức từ 1/7.

Qua kiểm tra của đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội cho thấy tất cả các công việc đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động theo mô hình mới. MobiFone cùng với Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội quyết tâm từ 1/7/2025, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ chính thức vận hành an toàn, thông suốt phục vụ người dân, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đáp ứng toàn diện nhu cầu đó, MobiFone với tư cách là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, trực thuộc Bộ Công An đã nhanh chóng, tích cực đồng hành cùng các địa phương, bộ ngành trong quá trình chuyển đổi mang tính bước ngoặt này.

Từ 1/7/2025, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội sẽ chính thức vận hành an toàn, thông suốt phục vụ người dân, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: PV

Đơn cử, tại Thái Nguyên, từ đầu tháng 5/2025 đến nay, MobiFone đã triển khai 2 đợt đào tạo trọng điểm, từ 19-23/5 và 26-28/5, dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, cán bộ đầu mối sở, ban ngành, đặc biệt là các đơn vị hành chính cấp xã/phường mới được sắp xếp lại.

MobiFone đã triển khai các giải pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự hỗ trợ 24/7 tới 92 xã phường của tỉnh Thái Nguyên. Các phòng họp trực tuyến MobiFone Meet được tổ chức theo từng khu vực nhằm đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được hỗ trợ một cách kịp thời.

Bên cạnh hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, MobiFone hiện đang sở hữu một hệ sinh thái các giải pháp số toàn diện như trạm số hóa, nền tảng thẻ, vé điện tử liên thông đa phương thức – cơ sở để hình thành hệ thống thẻ, vé điện tử quốc gia; nền tảng họp trực tuyến MobiFone Meet; truyền thanh thông minh…

Quá trình áp dụng các giải pháp số trên vào thực tiễn đều đang được các địa phương đánh giá cao nhờ hiệu quả vượt trội và khả năng tích hợp sâu, đồng bộ, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa cách thức cung cấp dịch vụ công.