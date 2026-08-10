Sáng 10/8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 nhân sự.

Danh sách gồm: ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố; ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết. Ảnh: HĐND

Theo UBND TP Hà Nội, điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 giao HĐND thành phố quyết định số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND thành phố. Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 50, có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định ủy viên UBND TP Hà Nội có không quá 6 người.

Cơ cấu này gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tham mưu về Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Giám đốc Công an TP Hà Nội.

6 nhân sự thuộc cơ cấu mới gồm ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Hà Nội miễn nhiệm 11 ủy viên UBND TP. Ảnh: HĐND

Như vậy, 11 nhân sự được miễn nhiệm nêu trên không còn thuộc cơ cấu ủy viên UBND TP theo quy định mới.

UBND TP Hà Nội khẳng định việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND TP đối với 11 nhân sự là cần thiết để bảo đảm cơ cấu theo quy định. Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của các nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà họ đang đảm nhiệm.