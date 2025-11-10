Ngày 10/11, Công an thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn.

Kế hoạch hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông và giấy phép lái xe, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Dữ liệu này sẽ được kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ việc chia sẻ, khai thác thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết lực lượng Công an thành phố đang tiến hành rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, khoảng 130 nghìn dữ liệu giấy phép lái xe, đồng thời số hóa gần 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang được quản lý.

“Công an thành phố đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công để nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ hình thức thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng iHanoi. Phương pháp này giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian xử lý thủ công cho cán bộ, chiến sĩ; tiết kiệm chi phí in ấn; đồng thời nâng cao độ chính xác nhờ việc đối soát dữ liệu thu thập được với dữ liệu do Cục CSGT cung cấp”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu thập, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Người dân có thể kê khai thông tin qua ứng dụng iHanoi. Ảnh: Đình Hiếu

Còn theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, "chiến dịch" sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn.

"Giai đoạn 1, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời, công an các xã rà soát các trường hợp chưa kê khai thông tin về phương tiện, chủ phương tiện để vận động, hướng dẫn người dân tự khai trên ứng dụng iHanoi. Giai đoạn 2, cập nhật thông tin lên hệ thống đăng ký xe", Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ thông tin.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 24/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, CSGT toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe. Kế hoạch nhằm kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, bảo đảm mỗi công dân và mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hoạt động trên cũng góp phần làm sạch dữ liệu "đúng - đủ - sạch" nhằm ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.