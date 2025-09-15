Theo nghị quyết, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 để phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Điểm đáng chú ý, việc phân bổ này không bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua trước đó. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý đất đai, không bị ách tắc do chờ điều chỉnh chỉ tiêu cấp quốc gia.

Xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch

Nghị quyết cũng đưa ra nguyên tắc xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy hoạch.

Nếu dự án đã nằm trong quy hoạch ngành quốc gia, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn, nhưng mâu thuẫn với các quy hoạch ngành khác, thì cơ quan có thẩm quyền ưu tiên căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị quyết 66.3/2025 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn trong quản lý đất đai, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án. Ảnh: Thạch Thảo

Với các dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Công an phải lấy ý kiến địa phương. Nếu hai bên không thống nhất, Thủ tướng sẽ là người quyết định cuối cùng.

Riêng các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, nhưng cần thu hồi đất quốc phòng, an ninh để chuyển giao cho địa phương, thì UBND cấp tỉnh phải lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trước khi thực hiện.

Tránh ách tắc dự án trọng điểm

Các diện tích đất đã thu hồi theo cơ chế tại nghị quyết này sẽ được cập nhật vào khi điều chỉnh, rà soát quy hoạch trong thời gian tới.

Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ký (15/9/2025) và kéo dài đến 28/2/2027. Trường hợp trong thời gian này, Quốc hội hoặc Chính phủ ban hành luật, nghị quyết mới về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thì các quy định tương ứng trong Nghị quyết 66.3 sẽ hết hiệu lực.

Với những điểm mới này, nghị quyết được kỳ vọng sẽ tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn trong quản lý đất đai, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, nhất là các công trình hạ tầng, đô thị, khu kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, kinh tế - xã hội có nguy cơ bị chậm tiến độ do vướng mắc về quy hoạch đất đai, Nghị quyết 66.3 được xem như “van xả áp”, cho phép giải quyết linh hoạt các thủ tục mà vẫn đảm bảo tính pháp lý.