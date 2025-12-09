Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ngày 8/12 ký ban hành Kết luận số 224 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết nối đô thị với nông thôn, giữa các đô thị với nhau; kết nối đô thị với các hạ tầng giao thông chiến lược (cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, đường thủy).

Các đô thị đóng vai trò trung tâm phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, địa phương và hội nhập quốc tế, đồng thời duy trì bản sắc văn hóa truyền thống.

Nhân rộng mô hình phát triển đô thị xanh, sinh thái làng trong phố - phố trong làng. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, tăng cường cơ chế phối hợp, đặc biệt là trong quản lý hạ tầng kỹ thuật liên thông giữa các cấp địa phương.

Kết luận nêu rõ: "Kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sử dụng dữ liệu lớn trong lập, quản lý thực hiện quy hoạch; thiết lập hệ thống dự báo, cảnh báo và bản đồ số theo thời gian thực; nhân rộng mô hình phát triển đô thị xanh, sinh thái làng trong phố - phố trong làng".

Xử lý dứt điểm tình trạng "quy hoạch treo"

Bộ Chính trị lưu ý siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; tập trung xử lý dứt điểm tình trạng "quy hoạch treo"; khẩn trương hoàn thành các dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ. Trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại các thành phố và các khu vực đang trong quá trình đô thị hóa cần được tăng cường quản lý.

"Thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn. Nghiêm cấm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tác động, chi phối công tác quy hoạch vì lợi ích cục bộ" - Bộ Chính trị nêu quan điểm.

Trong năm 2026, Bộ Chính trị giao các cấp ủy hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện quy định pháp luật trong các lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng, đầu tư phát triển đô thị, cấp, thoát nước, đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian công cộng, không gian xanh, mặt nước, mặt biển…

Theo Bộ Chính trị, với nhà ở thương mại cần có cơ chế phù hợp thúc đẩy phát triển, có giá phù hợp thu nhập của người dân, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp; thành lập, sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia; quản lý phát triển thị trường bất động sản minh bạch, công bằng, bền vững và hài hoà giữa các phân khúc, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, đổ vỡ quy mô lớn.

Ảnh: Nguyễn Huế

Trong quản lý, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị cần theo chiều sâu, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động tiếp cận, đón đầu và phát huy các xu hướng phát triển mới.

Bộ Chính trị đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức kết nối các đô thị trong vùng và liên vùng; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược hiện đại, giao thông công cộng khối lượng lớn và các trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, logistics và công nghệ cao.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị, xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt và nước thải tại các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Chính quyền đô thị cần được nâng cao trách nhiệm và năng lực trong ứng phó thiên tai, xử lý các tình huống khẩn cấp, khủng hoảng.

Thủ đô Hà Nội và TPHCM được tập trung phát triển để trở thành đô thị văn minh toàn cầu.