Ngày 18/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên để lại xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng.

Khu vực nam thanh niên để lại xe máy nhảy xuống sông Hồng. Ảnh: A.T.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6h45 cùng ngày tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên để lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 4 đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, sau khi nhảy xuống sông, nam thanh niên đã được lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ cứu vớt thành công và đưa lên bờ an toàn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.